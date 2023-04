Feyenoord-Roma, probabili formazioni: Abraham è il grande dubbio di Mourinho. Llorente in ballottaggio con Ibanez

La formazione, l’atteggiamento e la strategia della gara conto il Torino sono state studiate in ottica Feyenoord. Riposo pianificato di alcuni elementi (Matic e Pellegrini), ricerca del vantaggio immediato e gestione della partita per non bruciare troppe energie. Tutto per arrivare a Rotterdam al massimo livello e con una formazione rimodulata rispetto a quella vista nell’ultimo match in campionato.

Il grande dubbio è in attacco: leggero o pesante? Abraham, anche da subentrato, non ha brillato: ha sbagliato un gol praticamente fatto ed è apparso distratto e superficiale. Per questo José sta valutando se rimetterlo in panchina e affidarsi a Pellegrini-Wijnaldum sulla trequarti e Dybala terminale offensivo. Un modulo che non lo farebbe rinunciare a nessuno dei centrocampisti, schierando davanti alla difesa Matic-Cristante. L’alternativa è sacrificare uno dei quattro (Cristante?), arretrare Dybala e inserire Abraham in attacco. Questo è l’unico grande dubbio di Mourinho in vista di giovedì assieme a quello in difesa. Le prestazioni di Llorente stanno mettendo in ombra Ibanez che si è seduto in panchina all’Olimpico di Torino, potrebbe riaccadere al de Kuip qualora José volesse dare fiducia allo spagnolo inserendolo nella difesa a tre con Mancini e Smalling. Sulle corsie confermati Zalewski e Spinazzola.

Feyenoord-Roma, le probabili formazioni

Feyenoord (4-3-3): 22 Wellenreut; 2 Pedersen, 18 Trauner, 33 Hancko, 5 Hartman; 10 Kokcu, 17 Szymanski, 20 Wieffer; 7 Jahanbakhsh, 29 Gimenez, 26 Idrissi

A disp.: 59 Kroesen, 21 Marciano, 28 Kasanwirjo, 6 Rasmussen, 15 Lopez, 48 Milambo, 30 Bullaude, 25 Taabouni, 14 Paixao, 11 Dilrosun, 9 Danilo

All.: Slot

Roma (3-4-2-1): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 6 Smalling, 14 Llorente; 59 Zalewski, 8 Matic, 4 Cristante, 37 Spinazzola; 7 Pellegrini, 25 Wijnaldum; 21 Dybala

A disp.: 99 Svilar, 63 Boer, 24 Kumbulla, 3 Ibañez, 19 Celik, 52 Bove, 9 Abraham, 62 Volpato, 92 El Shaarawy, 20 Camara, 11 Belotti

All.: Mourinho



Stadio: de Kuip giovedì 13 ore 18.45

Diretta: Sky-Dazn