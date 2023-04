Feyenoord-Roma, a Rotterdam credono nella rivincita: le ultime dalla città olandese

ROTTERDAM L'attesa che si respira a Rotterdam per la rivincita di Tirana è alta. La si avverte anche facendo una passeggiata al centro, per le vie della centralissima Hennekijnstraat. Nello slargo che precede la strada a scorrimento veloce (Westblaak) c'è un negozio che vende prodotti ufficiali del Feyenoord e i riferimenti alla gara di questa sera sono molteplici. Ma non solo, perché basta spostarsi di qualche centinaio di metri nel mercato coperto (Markthal), divenuto negli anni una delle attrazioni più gustose della città, per capire come il clima non cambi. In una delle tante televisioni che fanno da corredo ai mille prodotti e colori esposti, una emittente locale riprende un video che il Feyenoord ha pubblicato sui social nel quale John de Wolf, vice di Slot, carica tutto l'ambiente. Un vero e proprio spot che parla di cammino e di come le ferite del passato, in questo caso quella di Tirana, siano il motore e il carburante per creare nuovi ricordi positivi: "I ricordi possono anche essere dolorosi. Subito dopo il sorteggio, sono riaffiorati. AS Roma. Le lacrime di Tirana. È una cicatricesu tutte le nostre anime. Ma sapete cosa? Ci si rialza nuovamente e si torna in campo. La battaglia ci rende più forti. Il tempo ci rende più forti. Abbiamo curato le nostre ferite con nuovi ricordi. È stato un lungo percorso per arrivare fino a qui - dice de Wolf nello spot - Letteralmente. Ci sono sedici differenti nazionalità, ma sul campo parliamo tutti la stessa lingua. Il Feyenoord è di nuovo sui radar. A livello nazionale e internazionale. Le nostre strade ci riportano a Roma, i nostri traguardi ci permettono di sognare. Di trofei, di eroi del passato, del 2002 (quando il Feyenoord ha vinto la Coppa Uefa, ndc) e di tutte le notti che abbiamo passato insieme. Possiamo battere i romani, lo abbiamo dimostrato (contro la Lazio, ndc). Ma in ogni caso non ci fermiamo a quello che c'è dietro di noi. Dobbiamo andare avanti. Focalizzarci sull'orizzonte. La delusione di Tirana sarà il nostro carburante per costruire nuovi ricordi. Siamo sulla nostra strada verso Roma, sulla strada per rendere realtà i nostri sogni". Una sorta di crociata calcistica alla quale ha partecipato ieri anche il tecnico del Feyenoord, Slot, pronto nella conferenza stampa della vigilia a lanciare una frecciata a Mourinho: "Preferisco vedere il Napoli o Guardiola, a Tirana la Roma ha vinto con un solo tiro in porta". Dal canto suo, il portoghese ha già replicato a suo modo: "Vedo che loro parlano ancora molto di Tirana, ma io non riesco a pensarci. E' una storia finita per me, per loro sembra permanente. Io penso a loro solo quando entro a Trigoria e vedo la Conference League, allora mi ricordo che l'abbiamo vinta contro di loro". Replica sarcastica che non fa altro che alimentare la grande voglia di rivincita degli olandesi. Questa sera al de Kuip sarà sold out, senza la presenza di tifosi italiani la cui presenza, però, in città non manca. Molti di loro, pur non potendo assistere al match, avendo prenotato dei pacchetti turistici, hanno approfittato per visitare Rotterdam e recarsi nella vicina Amsterdam.SOLD OUTIn 50mila riempiranno comunque la 'vasca', soprannome dell'impianto per la sua forma particolare che la fa somigliare ad un grande catino. Lo stadio venne costruito nel 1935 perché il precedente non era così grande da contenere tutti gli appassionati di Rotterdam e quindi capitava che la squadra dovesse trasferirsi in un altro impianto, quello dello Sparta, per accoglierli. STadio che ha fatto la storia del calcio europeo avendo ospitato ben 10 finali, tra cui quella dell'Inter in coppa dei Campioni contro l'Ajax e del Milan contro l'Amburgo in coppa delle Coppe. Ma il de Kuip è anche lo stadio dove l'Italia perse l'Europeo contro la Francia nel 2000. La Roma lo ha già espugnato nel 2015 grazie ai gol di Ljajic e Gervinho. Che sia un buon viatico per questa sera.