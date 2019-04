Botta e risposta via Twitter tra il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, e un tifoso della Roma, all'indomani della vittoria di De Rossi e compagni per 1-0 a Marassi. Al fan giallorosso che ha scritto «presidente attaccate ar ca...», il numero uno del club doriano ha risposto. «Ce l'hai talmente piccolo che neanche lo vedo, per cui nun me posso attaccà. Però se vuoi accomodati sul mio». Ultimo aggiornamento: 15:56





