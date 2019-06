Fernando Torres si ritira: «E' il momento di porre fine alla mia carriera»

Il campione spagnolo Fernando Torres ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato, annunciandolo con un messaggio pubblicato sui social media.Il 35enne attaccante in un breve post su twitter con un piccolo video ha spiegato che aveva «qualcosa di molto importante da annunciare. Dopo 18 anni emozionanti, è giunto il momento di porre fine alla mia carriera calcistica. Domenica, alle 10, ora locale in Giappone, farò una conferenza stampa a Tokyo per spiegare tutti i dettagli». Torres è impegnato nella J-League per il Sagan Tosu al termine di una gloriosa carriera iniziata con l'Atletico Madrid e proseguita in Premier League con il Liverpool nel 2007, da dove è poi passato al Chelsea. A livello di club ha vinto la Champions League, l'Europa League e la FA Cup con il Chelsea e un'altra Europa League dopo essere tornata all'Atletico dopo un breve periodo al Milan. L'attaccante in nazionale è stato protagonista nel trionfo di Euro 2008 contro la Germania, ha difeso il titolo nel 2012 ed ha sollevato la Coppa del Mondo con la Spagna nel 2010. In totale vanta 110 presenze in nazionale con 38 gol.

