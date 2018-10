© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Ferentino calcio del patron Antonio Ciuffarella si dimostra un vero rullo compressore anche nel campionato regionale di Promozione, girone D dove si è presentato da neopromosso. In otto gare la compagine amaranto ha vinto sette volte perdendo solo con il Pontinia. L'ultima vittoria schiacciante in trasferta a Suio per 7-1 al termine di una gara senza storia. Nelle ultime 40 partite disputate, 32 in Prima Categoria, quattro due anni fa e 28 lo scorso, la compagine ciociara guidata da mister Francesco Pippnburg ha vinto in 37 occasioni. Se non è un record poco ci manca.Una squadra che un mix di esperienza con giocatori del calibro di Fumagalli, Orsinetti, Fiorini, Caligiuri, Moriconi, Ambrifi, Franco ed Armando Rinaldi tra gli altri, e di giovani validi quali ad esempio Piscopo, Mariani, Villani, senza togliere nulla agli altri della rosa, che fa sognare i tifosi.Malgrado i successi a ripetizione, mister Pippnburg continua a prefdicare umiltà ed a pensare all'obiettivo primario della stagione, la salvezza.«E' chiaro fa piacere essere primi in classifica ed avere già un vantaggio di cinque punti sulle seconde, ma siamo solo all'ottava giornata, il campionato è lungo e difficile- spiega mister Francesco Pippnburg- il nostro obiettivo è arrivare a 40 punti e salvarci. Certo se a dicembre la classifica sarà simile a quella odierna potremmo pensare a qualcosa di importante, ma al momento restiamo con i piedi per terra ed umili»«Non sono amante delle statistiche, ma è vero nelle ultime 40 gare di campionato abbiamo perso solo una volta. Non guardo ai record, ma al lavoro quotidiano. Il segreto dei successi? Sicuramente quello di avere un gruppo di ragazzi fantastico che non si risparmia mai e cerca di dare ed ottenere sempre il massimo. Non guardiamo la classifica- ha aggiunto Pippnburg- vogliamo restare attenti e concentrati pensando già alla prosima gara. Aver riportato tanta gente allo stadio è già un successo, ma anche se può far piacere a livello personale, per i risultati va fatto un plauso ai ragazzi. I piu' esperti soprattutto si mettono a disposizione danxdo tutto ed i giovani hanno fretta di crescere ed imparare. Un bel mix, ma ripeto non facciamo proclami puntando alla quota salvezza».