Grande amarezza in casa Ferentino, che esce dalla Coppa Italia a causa del 3-3 contro il Vis Vezze, nonostante avesse concluso il primo tempo sul 3-0 (2-0 il punteggio dell'andata). Una qualificazione che era lì a un passo, ma invece è successo il contrario. Ne parla il tecnico Francesco Pippnburg: "Di fronte avevamo un Vezze incredibile, in inferiorità numerica nei secondi tempi, ma che alla fine ha conquistato il passo per il turno successivo. Primi 60' da applausi, poi alla prima distrazione abbiamo subito gol, da quel momento siamo venuti meno, nonostante avessimo sfiorato il 4-1 in più di una circostanza. Abbiamo sfiorato l'impresa".

