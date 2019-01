© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' finita in parità, 2-2 la gara di andata degli Ottavi di finale di Coppa Italia regionale riservata alle squadre militanti nel campionato di Promozione tra Ferentino e Suio. La gara si è giocata questo pomeriggio al comunale di via Casilina alla Cittadella delo Sport di Ferentino in posticipo rispetto alle altre per l'indisponibilità del campo di gioco degli amarnto nella giornata di ieri. Gara dai due volti con gli ospiti piu' brillanti nel primo tempo e capaci di andare sul doppio vantaggio e ciociari ottimi nella ripresa dove sono riusciti a recuperare le due reti grazie alle marcature di Carlo Maria Caligiuri e D'Arpino.«Non mi è piaciuto l'approccio alla gara dei ragazzi, abbiamo commesso degli errori gravi permettendo al Suio senza strafare di andare sul doppio vantaggio- ha spiegato Francesco Pippnburg, allenatore del Ferentino- nella ripresa invece c'è stata una grande reazione dei ragazzi che prima hanno accorciato le distanze poi sono pervenuti al pari grazie alle reti di Caligiuri e D'Arpino. Abbiamo creato tanto nella ripresa fallendo molte occasioni».«Non sono deluso dal risiltato- ha aggiunto Pippnburg- la squadra ha avuto una grandisima reazione nella ripresa e la qualificazione è tutta da giocare. Ora testa e gambe al campionato. Domenica avremo una trasferta difficilissima sul campo del Roccasecca. Puntiamo a fare bene».