Ferentino e Paliano sono le uniche squadre ciociare che sono riuscite a raggiungere gli ottavi di Coppa Italia regionale riservata alle squadre militanti nel campionato di Promozione. Il Ferentino di mister Francesco Pippnburg ha superato in casa alla Cittadella dello Sport di via Casilina per 3-1 il Monte San Biagio al termine di una gara dominata che ha messo in risalto ottime trame offensive per la compagine amaranto. Dopo il vantaggio di Fanelli per gli ospiti, i ciociari hanno ribaltato il risultato grazie alle reti di Lemma, Manul Virgili e Carlo Caligiuri. La gara di andata in terra pontina, era terminata 2-2 con il Ferentino che ha guadagnato con merito il passaggio al turno successivo. Ora i ragazzi d mister Pippnburg potranno concentrarsi sul campionato dove attualmente occupano il secondo posto a due punti dalla vetta occupata da Anitrella e Mistral Gaeta.Il Ferentino dopo aver battuto tutti i record con una intera stagione in Prima Categoria da imbattuta, e le prime gare a punteggio pieno nell'attuale Promozione, sta attraversando un momento di crisi con quattro sconfitte consecutive. Ma nella società del presidente Antonio Ciuffarella c'è fiducia per un futuro roseo anche in campionato. Il Paliano di mister Francesco Russo ha superato invece in casa per 6-1 l'Alatri dopo aver vinto la gara di andata in trasferta 2-1 ribaltando l'iniziale vantaggio alatrese di Settanni. In rete per il Paliano Romaggioli Romagnoli Matozzo Fazi Ceccobelli Parfene.«La vittoria nella gara di andata ci aveva già dato un vantaggio importante- ha spiegato Farncesco Russo, allenatore del Paliano- oggi, dopo un avvio equilibrato nel quale l'Alatri è riuscito a passare in vantaggio, siamo riusciti subito a pervenire al pareggio ed a passare in vantaggio. A fine primo tempo l'Alatri è rimasta in 10 per l'espulsione di Galuppi. Poi abbiamo dilagato e l'Alatri di mister Marco Frioni ha chiuso la gara addirittura in nove uomini. Ci tenevamo molto a passare il turno. Sono molto soddisfatto della prestazione. Per quanto riguarda il prossimo mercato interverremo sui giovani. Yuri Fazi molto ambito rimarrà con noi».