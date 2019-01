© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due squadre ciociare passano ai quarti di finale di Coppa Italia regionale riservata alle squadre militanti nel campionato di Promozione. Si tratta del Paliano di mister Francesco Russo e del Ferentino del tecnico Francesco Pippnburg entrambe inserite nel girone D del campionato regionale di Promozione dove stanno recitando un ruolo da protagoniste. Il Paliano oggi ha rischiato più del dovuto per eliminare l'Aurora Vodice fanalino di coda nello stesso girone dei ciociari. I Pontini infatti si sono imposti per 3-1 al termine di una gara dove il Palino ha giocato un po' sottotono complic i anche le diverse assenze tra le quali Martinoli. L'Aurora Vodice ha vinto meritatamente, ma il Paliano è riuscito a superare il turno grazie alla rete della bandiera del solito Yuri Fazi. All'andata in ciociaria il Plaino si impose nettamente per 5-2 al termine di una gara dominata. Si interrompe una striscia positiva per il Paliano che va avanti ormai da diverso tempo. L'ultima sconfitta quasi due mesi fa nel recupero con il Pontinia.Ora il Paliano si concentrerà sulla gara di campionato di domenica in casa contro lo Sporting Vodice. Gara sicuramente difficile ma che i biancorossi, ora a tre punti dalla vetta vogliono vincere a tutti i costi.«Nel primo tempo seppur rimaneggiati abbiamo tenuto bene fino a quando non abbiamo subito un rigore per lo meno dubbio- ha spiegato l'allenatore del Paliano, Francesco Russo-poi è arrivato anche il loro raddoppio su un nostro errore ma abbiamo subito fatto goal con Fazi e lì in pratica la partita si è chiusa malgrado un po' di contrasti duri. Nel finale in pieno recupero è arrivata la loro terza rete. L'importante era passare il turno. Dispiace sempre perdere ma va bene così torniamo umili».Impresa invece per il Ferentino del tecnico Francesco Russo che si è imposto per 2-0 sul campo del Suio grazie alle reti di Ambrifi e Fanelli nel finale. All'andata finì in parità 2-2 con gli amaranto che quindi accedono ai quarti.«La vittoria è stata strameritata anche se nel primo tempo abbiamo giocato sottotono. Seppur con qualche difficoltà abbiamo però chiuso i primi 45' senza subire goal e questo era fondamentale. Il Suio ci ha un po' messo in difficoltà ed ha cercato di non farci giocare- ha spiegato Francesco Pippnburg, tecnico del Ferentino- nel secondo tempo invece grande partita con tante occasioni create. Passaggio del turno giusto, siamo felicissimi».Domenica per il Ferentino trasferta di campionato sul campo della capolista Pontinia.