Ferentino: «Nulla è successo sugli spalti»

L'ASD Ferentino Calcio non ci sta e vuole fare chiarezza suoi suoi canali ufficiali in riferimento al Comunicato LND n°146 del 14/11/2018 sulla partita giocata tra Sporting Calcio Vodice e gli amaranto: «È doveroso premettere che tra le due società corrono ottimi rapporti personali e calcistici, fatto di lealtà e rispetto reciproco. Domenica sul campo abbiamo assistito ad una partita combattuta a viso aperto da ambi le parti, maschia e tirata fino al triplice fischio. C’è da sottolineare in tal senso che non ci sono stati espulsi da nessuna parte, tantomeno scaramuccie tra giocatori a testimonianza che è stata partita sicuramente dura ma molto leale, insomma una normalissima partita di calcio, fatta di punizioni, ammonizioni, fuorigioco e gol. Continuo ancora in premessa. Chi conosce il campo dello Sporting Calcio Vodice, sa benissimo che sono dotati di una piccolissima tribuna che raccoglie tifoserie ospiti e locali in unica zona. Anche in questo caso nulla è successo sugli spalti, se non quello ognuno nella propria tifoseria, di incitare la propria squadra del cuore. Finita la partita tutti i giocatori sono rientrati negli spogliatoi. Il pubblico è andato via».

Ultimo aggiornamento: 16 Novembre, 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA