Il Ferentino, ancora scosso per quanto accaduto domenica ad Alatri con una bomba carta esplosa non lontano dalla panchina amaranto ferendo il team manager Marcello Zera, con partita interrotta che dovrà essere rigiocata, è stato sconfitto oggi a Sezze. La gara era valida per l'andata dei Quarti di Finale di Coppa Italia regionale riservata alle squadre militanti nel campionato di Promozione. La Vis Sezze si è imposta per 2-0 grazie alle reti di Bucciarelli e Dall'Aguzzo.«Oggi purtroppo abbiamo giocato davvero male. E' vero che avevamo diverse assenze ma non può essere un alibi. Troppo timorosi, abbiamo creato poco- ha ammesso l'allenatore del Ferentino, Francesco Pippnburg- Abbiamo subito due goal per grosse disattenzioni, il primo su una deviazione su un calcio di punizione dal limite, il secondo su azione da calcio d'angolo. Non è stato il solito Ferentino».«Purtroppo non abbiamo creato tante palle goal malgrado loro siano rimasti in dieci uomini da fine primo tempo. Ma non è finita qui- ha aggiunto Pippnburg- abbiamo la gara di ritorno tra due settimane a Ferentino, la qualificazione è ancora posibile. Daremo tutto per superare il turno. Peccato si poteva fare di piu'. Merito a loro che sono una buona squadra ed hanno meritato, ma al ritorno sarà un'altra partita».Domenica il Ferentino, nelle zone alte del campionato regionale di Promozione, girone D, tornerà in campo per il campionato. Avversario alla Cittadella dello Sport di via Casilina a Ferentino sarà il Cervaro.