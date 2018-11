© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Ferentino calcio neopromosso nel campionato regionale di Promozione, girone D, non sarà dimenticherà facilmentela trasferta di domenica scorsa sul campo dello Sportin Vodice che è costata la sconfitta per 2-1 ai ciociari e la perdita della prima posizione in classifica a vantaggio della Mistral Gaeta. Ora gli amaranto di mister Francesco Pippnburg alla quarta sconfitta stagionale in undici giornate e sette successi, inseguono a due punti la Mistral Gaeta.A fine gara sarebbero accaduti scontri duri in tribuna che avrebbero coinvolto tesserati del Ferentino. Il giudice sportivo analizzato il referto dell'arbitro ha dato una stangata al Ferentino.Il centrocampista Armando Rinaldi è stato squalificato per quattro giornate perchè, si legge nelle decisioni del giudice sportivo: «A fine gara, dopo aver scavalcato la rete di recinzione aggrediva con calci e pugni la tifoseria avversaria. successivamente si riportava sugli spalti e colpiva nuovamente con calci altri sostenitori della squadra avversaria».Tre turni di squalifica invece per mister Francesco Pippnburg perchè spiega il Giudice Sportivo:«Perchè a fine gara dopo aver scavalcato la rete di recinzione aggrediva con calci e pugni la tifoseria della squadra avversaria».Sia Rinaldi che Pippnburg respingono le accuse.L'allenatore che ha riportato il Ferentino in Promozione, spiega al Messaggero la sua versione dei fatti«Precedentemente al mio intervento c’era stata una lite tra due persone, ma non so chi fossero. Si era creata una situazione di pericolo sotto la tribuna e ho sentito un bambino, figlio di un mio giocatore, piangere. Mi sono avvicinato e in uno spazio strettissimo c’erano il bimbo e 3-4 genitori molto spaventati e a rischio contatto. Vedevo spintoni e caos, per cui ho deciso di andare in tribuna per calmare gli animi. Li - ha spiegato Pippnburg-sono stato aggredito e mi sono difeso. Con qualche difficoltà, sono riuscito a calmare il tutto, come scritto nel comunicato del giudice sportivo in cui afferma che i dirigenti riportavano la calma. Beh eravamo solo io ed Armando Rinaldi a riportare la calma, quindi quei dirigenti di cui parla l’arbitro».«Dopodiché- ha aggiunto l'allenatore del Ferentino- sono tornato in campo e su invito del commissario di campo mi sono adoperato per portare negli spogliatoi i giocatori che si erano avvicinati. Questo è quanto accaduto. Penso che ad assistere alla gara c'erano un centinaio di persone».