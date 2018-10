Ferentino dopo il ko con la Mistral Gaeta, parla mister Pippnburg: «Una giornata storta»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Ferentino calcio si lecca le ferite dopo il ko interno di domenica scorsa contro la Mistral Gaeta che si è imposta sui ciociari per 3-1 dopo una gara condotta in modo perfetto dai pontini. La compagine amaranto guidata da mister Francesco Pippnburg resta comunque al comando della classifica del girone D del campionato di Promozione con due punti di vantaggio proprio sulla Mistral dopo nove giornate. Per i ragazzi di Pippnburg è la seconda sconfitta sulle ultime 41 gare di campionato tra Prima Categoria e Promozione di quest'anno dove si presentano da neopromossi.Entrambe le sconfitte, Pontinia e Mistral Gaeta sono arrivate in questa stagione davanti al proprio pubblico.«La Mistral Gaeta è una buonissima squadra con ottime individualità, noi abbiamo fatto una prestazione sottotono- ha spiegato mister Francesco Pippnburg del Ferentino- Hanno meritato di vincere, noi non siamo stati bravi nell'imporre il nostro gioco come facciamo solitamente, abbiamo commesso troppi errori in fase di costruzione e qualche ingenuità in fase di non possesso».«La partita per loro si è messa subito bene grazie ad una prodezza di Mariniello- poi ci siamo dovuti scoprire per recuperare andando incontro ad una soluzione per loro congeniale- ha aggiunto Pippnburg- Perq uanto riguarda la classifica ed il futuro non cambia nulla. Le nostre due sconfitte casalinghe sono coincise con prestazioni sottotono negative. Non credo ci siano particolari motivi per queste sconfitte. Questo è un campionato in cui se non stai al massimo puoi perdere con chiunque in casa e fuori. Siamo ancora primi in classifica, i migliori si vedranno a maggio. Ora di prepariamo alla gara di Coppa Italia di domani a Monte San Biagio valida per l'andata dei sedicesimi di finale».«Poi- ha concluso PIppnburg- inizieremo a pensare alle due trasferte consecutive in campionato a Monte San Giovanni Campano ed a Vodice con lo Sporting. Soprattutto il derby ciociaro sarà una gara difficilisima».