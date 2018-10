© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Ferentino calcio del patron Antonio Ciuffarella ha dimenticato subito la sconfitta rimediata con il Pontinia e, superando nel derby l'Alatri è tornato al comando del campionato regionale di Promozione, girone D. Impressionante il cammino degli amaranto di mister Francesco Pippnburg neopromossi in Promozione dopo aver dominato il torneo di Prima Categoria. In 34 gare hanno vinto 31 volte, pareggiando in due occasioni con la sola sconfitta con il Pontinia.«Essere al comando del campionato è sicuramente una bella soddisfazione, ma per ora la classifica non la guardiamo. Nell'ultima partita domenica scorsa abbiamo ottenuto una vittoria molto sofferta contro un ottimo Alatri. Siamo partiti bene e siamo passati in vantaggio, poi abbiamo raddoppiato intorno al ventesimo ma il gol è stato annullato ingiustamente. Da quel momento in poi abbiamo concesso il pallino del gioco ai nostri avversari, difendendo e rischiando di subire il pareggio in un paio di occasioni. Comunque complimenti a mister Frioni, L’alatri mi ha fatto una grandissima impressione- ha spiegato mister Francesco Pippnburg del Ferentino- Riscattata la sconfitta contro il Pontinia, che ci può stare, il livello è molto alto e si può vincere o perdere contro chiunque. Comunque abbiamo reagito molto bene, la squadra ha un grandissimo spirito di gruppo e carattere»«Per la lotta al vertice- ha aggiunto Pippnburg- è veramente presto per parlarne, ci sono tante squadre in grado di giocarsela, erano anni che non si vedeva un campionato di promozione a questi livelli. Francesco Ambrifi decisivo? Nessuna sorpresa. Sta dimostrando tutto il suo valore, ma non lo scopro sicuramente io, è un grande giocatore e ce lo teniamo stretto».