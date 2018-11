© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel campionato regionale di Promozione, girone D, il Ferentino calcio non sembra piu' la squadra imbattibile di inizio stagione. La compagine amaranto per tante partite imbattuta, tutto lo scorso campionato di Prima Categoria, il finale di stagione di due anni fa e l'inizio di questo in Promozione da neopromossa, ha subito quattro sconfitte consecutive. Un periodo di crisi che ha fatto perdere alla squadra di mister Francesco Pippnburg il primato in classifica. Dopo 12 gare gli amarnto sono secondi in classifica a 21 punti con il Monte San Biagio a due lunghezze dalla coppia formata da Anitrella e Mistral Gaeta.Ventinove le reti realizzate, miglior attacco del campionato, ma 19 quelle subite che pongono la difesa del Ferentino terza tra le peggiori. Preoccupa soprattutto che nelle quattro sconfitte la squadra di Pippnburg ha subito per tre volte consecutive, le ultime almeno due reti e precedentemente addirittura tre reti. Un totale di nove reti al passivo in quattro gare che preoccupa. Ma mister Francesco Pippnburg spegne le critiche.«Stiamo vivendo un momento di difficoltà, è chiaro, quattro sconfitte consecutive possono far parlare di crisi- ha spiegato l'allenatore del Ferentino- ma siamo molto sereni. Se debbo dire la verità, c'avremmo messo la firma ad arrivare a dicembre con 21 punti, in terza posizione a due punti dalla vetta. Con il lavoro usciremo fuori da questo periodo».«Le critiche vanno bene, chiaro che quattro partite senza vincere non sono poche, ma nel calcio ci sono momenti di calo. Quello che è importante è che l'obiettivo di inizio stagione resta, arrivare quanto prima alla salvezza poi cercare di arrivare il piu' alto possibile- ha aggiunto Pippnburg- sono sicuro che ripartiremo».Intanto domani per il ritorno dei sedicesimi di Coppa Italia regionale per squadre di Promozione, il Ferentino ospiterà al comunale il Monte San Biagio. All'andata finì 2-2 in terra pontina. Le altre ciociare impegnate, Paliano ed Alatri giocheranno a Paliano. All'andata la squadra di Francesco Russo si è imposta 2-1 ad Alatri.