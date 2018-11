Ferazzoli out.Esonerato il tecnico dell'Albalonga dopo le due sconfitte consecutive in campionato

Cambio in panchina per l’Albalonga che, visti gli scarsi risultati ottenuti fin ora in campionato con soli 11 punti raccolti, ha deciso di esonerare il tecnico Fabrizio Ferazzoli. Fatali per il tecnico sono state le due sconfitte consecutive contro Aprilia Racing e Vis Artena. Buone le prestazioni offerte in campo dalla formazione castellana ma che non è riuscita a raccogliere quanto in realtà avrebbe meritato. C’è attesa sul nome del nuovo tecnico che esordirà domenica al Pio XII di Albano Laziale nel match contro L’Ostiamare.

Ultimo aggiornamento: 16:58

