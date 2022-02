Mercoledì 16 Febbraio 2022, 11:50 - Ultimo aggiornamento: 12:29

Doveva essere la notte di Kylian Mbappé e così è stato. L'attaccante del Paris Saint-Germain ha deciso al minuto 94 l'andata degli ottavi di finale di Champions League, al termine di una prestazione da applausi, contro il "suo" Real Madrid: un gol che non avrà fatto sicuramente felici quelli che probabilmente saranno i suoi futuri tifosi, pronti però - scommettiamo - a perdonarlo dalla prossima stagione. La serata al "Parc des Princes" potrebbe inoltre aver segnato definitivamente uno storico passaggio di testimone: quello tra Leo Messi e il nuovo fenomeno del calcio mondiale, dando vita a una nuova dinastia. L'errore dal dischetto dell'argentino, sempre più sconsolato e lentamente sul viale del tramonto (nonostante sia fresco di Pallone d'oro) ha permesso al francese di prendersi infatti tutta la scena e i riflettori.

A 23 anni, Mbappé ha già nella sua personale bacheca un palmarès da fare invidia ai più grandi: in Francia ha vinto tutto ciò che c'era da vincere (4 campionati, 5 coppe nazionali e 3 supercoppe), con la Nazionale ha alzato la Nations League dello scorso anno e soprattutto il Mondiale nel 2018. Un solo neo fino ad ora: la Coppa dei Campioni mancata per un pelo nel 2020, quando il Bayern Monaco ebbe la meglio con una rete del connazionale Kingsley Coman ai supplementari nella finale di Lisbona.

Dai genitori procuratori alla passione per il salmone e la crioterapia

Quali sono i suoi segreti che lo stanno rendendo la nuova stella del pallone? "Donatello"(questo il suo soprannome per via della somiglianza alla tartaruga ninja) è una star sui generis: non ha un procuratore, o meglio ne ha due: la sua famiglia, mamma Fayza Lamari e papà Wilfried Mbappé. Lo sport è una questione di casa: il padre è infatti un dirigente dell’AS Bondy, la madre è stata una giocatrice professionista della pallamano e anche i due fratelli sono impegnati nel calcio.

Non è inoltre un mistero che il suo idolo, fin da bambino, sia Cristiano Ronaldo e come CR7 l'attenzione per il fisico e il mangiare sano è ai limiti del maniacale: segue una dieta ferrea fatta di carboidrati e proteine, ma anche riso, latticini, uova e l'immancabile salmone, il suo piatto preferito. Alle sessioni d'allenamento con la squadra affianca programmi personalizzati in campo e in palestra alle quali aggiunge sedute di crioterapia e talassoterapia, un metodo che utilizza sostanze estratte dal mare e che - guarda un pò - è utilizzato proprio da Ronaldo.

Seppur giovanissimo, il numero 7 del PSG ha già dimostrato al mondo intero tutta la sua classe, professionalità e mentalità: la notte di ieri sera è solo l'inizio di una nuova epopea del calcio, quella targata Kylian Mbappé.