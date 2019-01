© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la vittoria di domenica scorsa al Cecconi contro il Velletri, l’Eretum Monterotondo femminile vince ancora superando con un netto 5-0 in trasferta l’Atletico Lariano. Le eretine, guidate dai mister Alessandro Milani e Gabriele Iozzi, hanno impresso il loro ritmo alla gara fin dalle prime battute. Il vantaggio è arrivato in apertura, grazie ad Alessia Lupi abile a sfruttare un preciso cross dalla sinistra di Giulia Onori. Il gol non cambiava l’andamento della sfida che continuava ad essere saldamente nelle mani della squadra gialloblù, troppo imprecisa però nell’ultimo passaggio e in fase di finalizzazione della manovra. Il primo tempo si chiudeva così sull’1-0 e tante occasioni sprecate. Nella ripresa, Milani effettua subito i cinque cambi a disposizione: entrano Giulia Rossi, Federica Guerrisi, Giulia Giustiniani, Giulia Cimignolo e Letizia Caldarola. L’Eretum, complice anche un po’ di stanchezza delle avversarie, mette il turbo e segna quattro reti, grazie a due bellissime doppiette di Caldarola e Guerrisi: notevole soprattutto il pallonetto di quest’ultima dai 30 metri.Queste le parole del tecnico, Alessandro Milani, a fine gara: “A differenza della partita di domenica scorsa contro il Velletri, mi è piaciuto l’approccio alla gara. Abbiamo preso in mano il pallino del gioco fin dalle prime battute, poi purtroppo però, dopo aver sbloccato la sfida, siamo di nuovo calati a livello di attenzione e concentrazione, sbagliando troppe scelte. Questo non ci ha consentito di andare a riposo con un vantaggio più rassicurante”. Nella ripresa, i cambi hanno dato i frutti sperati: “Al di là dei nuovi innesti – spiega Milani – è probabilmente stata utile la strigliata negli spogliatoi a fine primo tempo. Le ragazze infatti sono entrate in campo molto concentrate, decise a chiudere la partita. I complimenti sono d’obbligo per le ragazze che sono subentrate, che hanno avuto la capacità di entrare subito in partita e dare un importante aiuto alla squadra. Note di merito soprattutto per Caldarola e Guerrisi, che hanno fatto quattro bellissimi gol e che, sono certo, dopo un periodo di forma altalenante potranno tornarci a dare una grossa mano nel prosieguo della stagione”. Stagione fitta di impegni che vedrà le eretine tornare in campo già martedì, alle ore 20, per la seconda gara del primo turno di Coppa Italia: al Cecconi sarà di scena ancora l’Atletico Lariano.IL TABELLINO: Atletico Lariano-Eretum Monterotondo 0-5ERETUM: Amoroso, Della Monaca (1’ st Guerrisi), Ziraldo (1’ st Rossi), Moscatelli (1’ st Giustiniani), Maschietti, Morichetti, Lupi (1’ st Caldarola), Ibrahimi, Marino (1’ st Cimignolo), Carusotti, Onori. All. Milani. LARIANO: Giubilato, Vincenzotti, Mastrella, Giovannangelo, Fazi, Taddei, De Mare, Civitano, Argiolas, Trinca, Marcelli. A disp.: De Santis, Maone. All.: Pucci. ARBITRO: D’Amico di Frosinone. MARCATORI: 5’ pt Lupi, 8’ st e 22’ st Caldarola, 27’ e 45’ st Guerrisi.