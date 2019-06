L'Italia delle donne pronta a superare la muraglia cinese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appena un gol subito ma anche uno solo segnato. Ovvero, il massimo del risultato con il minimo sforzo per la Cina, l’avversario delle azzurre negli ottavi di finale del Mondiale, in programma martedì prossimo (ore 18) a Montpellier. Anche se sono arrivate terze nel proprio girone di qualificazione, le ragazze asiatiche sono da prendere con le dovute molle, in una sfida che vale un posto nei quarti di finale del Mondiale, da giocare contro la vincente di Giappone-Olanda. Che la Cina sia un’insidia, ne è consapevole Ilaria Mauro, attaccante della Fiorentina, che avverte le compagne, tornate ad allenarsi dopo la giornata di riposo concessa giovedì dal ct Milena Bertolini. «La Cina è un’avversaria molto ostica - sottolinea la calciatrice viola - Fisicamente sono piccoline, ma molto rapide; e a noi queste squadre ci mettono sempre in difficoltà, ma troveremo il modo di batterle». Che significherebbe arrivare ai quarti, record storico per l’Italdonne, che ha ricevuto anche gli auguri di Federica Pellegrini. «Sarebbe una cosa “allucinante”», dice l’attaccante, a caccia del suo primo gol mondiale. «Segnare mi farebbe enorme piacere, ma siamo un gruppo talmente unito che non conta chi gioca e chi fa gol». Proprio il parco attaccanti (che ieri ha lavorato in palestra) è quello che dà ampie possibilità di scelta alla ct, che può contare, oltre che su Ilaria Mauro, anche su Barbara Bonansea, Cristiana Girelli, Daniela Sabatino e Stefania Terenzi.I PRECEDENTINei sette precedenti contro la Cina, le Azzurre hanno ottenuto 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Gli ultimi due confronti risalgono al dicembre 2015, alle amichevoli disputate a Guiyang e Qujing dalla Nazionale allora allenata da Antonio Cabrini: la prima gara si chiuse sull’1-1, mentre il secondo test, giocato davanti a 30 mila spettatori, terminò 2-0 per le padrone di casa. Allenata da Jia Xiuquan (ex calciatore cinese, con un passato anche nella nazionale maggiore maschile) la Cina, che si schiera con un classico 4-4-2, è stata finalista nel Mondiale del 1999, quello in cui abbiamo registrato l’ultima nostra presenza prima di questa. Allora perse il titolo iridato solo ai calci di rigore contro gli Stati Uniti di Brandi Chastain, che divenne celebre per la sua esultanza dopo aver segnato il rigore decisivo, sfilandosi la maglia e mostrando un reggiseno sportivo. Martedì, i rigori potrebbero ancora rivelarsi decisivi.