Femminile, a settembre riprende il cammino europeo dell'Italia

Ultimo aggiornamento: 13:39

Dopo aver ufficializzato lo slittamento di un anno del campionato europeo, che si disputerà in Inghilterra dal 6 al 31 luglio 2022, l'Uefa ha reso nota la data degli incontri della Nazionale femminile secondo il Gruppo B delle qualificazioni europee. Il cammino delle azzurre riprenderà il 17 settembre, quando ospiteranno Israele, per poi visitare il 22 settembre alla Bosnia Erzegovina. Lo scorso 10 aprile a Udine e il 14 aprile a Zenica, prima del rinvio, è necessaria una causa della diffusione del Covid-19. Sono stato fissato anche la data degli ultimi due incontri del girone con la Danimarca, con l'Italia che ospiterà il 27 ottobre le danesi per poi affrontarle in trasferta il prossimo 1 ° dicembre. La Nazionale di Milena Bertolini è attualmente al comando del gruppo B a punteggio pieno . Il calendario del Gruppo B: 17 settembre 2020: Bosnia Erzegovina-Danimarca e Italia-Israele; 22 settembre: Malta-Danimarca, Bosnia Erzegovina-Italia e Georgia-Israele; 21 ottobre: ​​Danimarca-Israele; 27 ottobre: ​​Italia-Danimarca; 26 novembre: Georgia-Malta; 1 dicembre: Israele-Malta, Danimarca-Italia e Georgia-Bosnia Erzegovina.