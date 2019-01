© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il pareggio di domenica scorsa sul campo del Cross Roads Formello, riprende la marcia dell’Eretum Monterotondo femminile di mister Alessandro Milani, che batte al Cecconi per 2-0 la Fortitudo Academy Velitrum. Grande protagonista della giornata Giulia Onori, che ha messo a segno entrambe le marcature: tap-in vincente al 68’ e gran sinistro sull’uscita del portiere al 92’. Con questo successo, le gialloblù restano in scia della capolista Res Woman, staccata di tre punti.Alessandro Milani, tecnico dell'Eretum, ha commentato così la vittoria delle sue ragazze: “Questo tipo di gare sono sempre ricche di insidie, proprio perché la classifica si va delineando e, anche inconsciamente, le ragazze possono avere un approccio molle, poco determinato, pensando di dover conquistare i tre punti per una sorta di diritto acquisito. Abbiamo visto che non è così e mi auguro che questo ci serva di lezione per i prossimi appuntamenti, perché le partite sulla carta facile rischiano di diventare le più difficili se non vengono affrontate con la giusta mentalità”. Un giudizio sulla prima parte di gara poi: “Innanzitutto vanno fatti i complimenti al mister e alla squadra avversaria, che era messa molto bene in campo. Sono state molto brave a chiuderci tutti gli spazi e a provare sempre a ripartire palla a terra. Indubbiamente una grossa mano gliel’ha data il portiere, che ha fatto degli ottimi interventi. Doppi complimenti a lei, una ragazza del 2004 che, se continua su questa strada, ha sicuramente un grande futuro davanti. Per quanto ci riguarda, non siamo entrate in campo con la giusta cattiveria e determinazione, sbagliando molto in fase di impostazione della manovra e nell’ultimo passaggio”.Alla fine, l’ha risolta Giulia Onori… “Nota di merito per Giulia, che sembra avere un conto aperto con il Velletri, avendo segnato contro i castellani 5 gol in due partite. Onori è una calciatrice che quando è in giornata può e sa fare la differenza, come accaduto oggi, risultando determinante nel secondo tempo. Ha segnato due gol con grande freddezza e lucidità, ma è stata una spina nel fianco della difesa ospite per tutta la ripresa, con tante occasioni create sulla sua fascia di competenza”.TABELLINO ERETUM MONTEROTONDO: Amoroso, Maschietti (21’ st Della Monaca), Valerii (1’ st Onori), Danieli (1’ st Carusotti), Cammeo, Morichetti, Ziraldo, Ibrahimi, Manna (35’ st Marino), Giustiniani, Caldarola (1’ st Moscatelli). A disp. Morelli, Catapano, Matrone, Lupi. All. Milani. ACADEMY VELITRUM: Di Marco, Ferrante, Graziani, Cafarotti, Micarelli, Guidi, Rutigliano, Cari, Iannucci, Luciani, Fraiegari. A disp.: Aversa, Baggetta, Cocco, Nepas Quinche. All.: Lenci. ARBITRO: Sannino di Civitavecchia. MARCATORI: 68’ e 92’ Onori.