L'As Roma femminile si avvia a concludere il ritiro di Cascia, in Umbria. Betty Bavagnoli ha annullato la seduta pomeridiana prevista per oggi, concedendo alle ragazze qualche ora di svago, trascorse dalla squadra facendo rafting. Un break che il tecnico dell'As Roma ha deciso di mettere nel ritiro dopo gli intesi allenamenti dei primi quattro giorno di lavoro.La mezza giornata di ripos è servita anche per conoscere meglio Andrine Hegerberg, norvegese, volto nuovo della squadra giallorossa 2019-2020, che si è concessa ai microfoni di Roma Tv rivelando una inaspettata passione per i colori giallorossi. «Io e mia sorella siamo appassionate di calcio sin da bambine, così come lo è tutta la nostra famiglia. Da piccole guardavano moltissimo il calcio italiano, lo perché davano spesso in televisione. E quando un’estate siamo venute in vacanza a Roma, siamo subito andate al Roma store per comprare moltissime cose. Penso di avere ancora tre magliette della Roma, tutte di anni diversi. Ne ho una nera, la mia preferita, che usavo tantissimo».Legatissima alla sorella, Andrine rivela di aver ricevuto i complimenti della sorella, quando «ho deciso di venire alla Roma dopo aver fatto visita al club. Mi è stato mostrato il centro sportivo e mi sono state illustrate le ambizioni e il progetto della società. Lì mi sono convinta che è un progetto interessante. Mi hanno parlato delle giocatrici che volevano far arrivare e di quelle che c’erano già, dei traguardi che avevano raggiunto e degli obiettivi futuri. Sono molto curiosa e spero potremo raggiungerli insieme».Sul piano tecnico la norvegese si definisce «una giocatrice tecnica, mancina. Cerco di usare la testa, per trovare soluzioni e spazi per gli attaccanti. A volte concludo e segno dei gol ma penso che la mia qualità migliore sia la lettura delle azioni. Il mio obiettivo è quello di aiutare la squadra per quanto mi è possibile. È quello che ho chiesto al club, ho grandi ambizioni, io voglio sempre vincere, gioco e mi alleno ogni giorno per questo. Voglio sempre il massimo e voglio che anche la squadra punti in alto».