Felipe Anderson: «Sarri mi dà tante opportunita, ai giovani dico di evitare le distrazioni. Voglio vedere la Lazio in alto»

Mentre si avvicina sempre di più il rinnovo con la Lazio, Felipe Anderson è tornato a parlare. L'esterno brasiliano è stato protagonista di una diretta con i canali ufficiali di Binance, jersey sponsor del club biancoceleste. Il numero 7 ha parlato così intanto della ripresa degli allenamenti: «La sosta a metà stagione è particolare, ma lo sapevamo e ci siamo preparati per questo. Chi non è andato in nazionale ha sfruttato il riposo. Ora si riparte e serve tutta la motivazione e tutta la freschezza nelle gambe per tornare nel miglior modo possibile. Abbiamo l’obiettivo di rimanere in alto, ci dispiace aver sbagliato qualche partita, avremmo potuto essere ancora più in alto alla pausa».

Un pensiero sul Mondiale e il Brasile

Piccolo rammarico quindi per Felipe, preso dal Qatar 2022 e dal Mondiale: «Lo seguo molto, guardo ogni partita che posso. C’è tanta tecnologia nelle partite, tutte le squadre provano a vincere, anche quelle meno quotate e che non partecipano sempre. Questo è il bello del calcio, per me è una gioia vedere le gare. Credo che in tutti gli sport ogni persona sogni di rappresentare il proprio paese. Giocare il Mondiale era il mio sogno, bisogna crederci sempre. Sono comunque felice per ciò che sto vedendo, il Brasile sta vincendo, i giocatori sono uniti. Anche i più forti tecnicamente rincorrono gli avversari e si sacrificano. È una cosa bella».

Infine sugli obiettivi con la Lazio

C'è infine spazio per gli obiettivi personali: «Vorrei vedere la Lazio lottare lì in alto in classifica e devo dare il meglio. Sarri mi dà tante opportunità e devo dare più del 100% per aiutare la squadra a raggiungere questo traguardo. Un consiglio ai più giovani? Non avere distrazioni. Nel calcio dai 13 ai 17 anni ci sono tanti giocatori che provano a entrare nelle squadre. Se hai qualche mese di distrazione rischi di perderti. Serve tanta volontà e tanta concentrazione sugli studi e sul calcio».