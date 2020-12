Natale a casa Pelè: Federico Buffa su Sky racconta O Rei

Il racconto di Natale di Federico Buffa per Sky Sport Uno stavolta ci porta in Brasile e poi in giro per il mondo: Edson Arantes do Nascimiento, Pelè che divenne giovanissimo O Rei del calcio mondiale al mondiale del 1958 con quei sei gol in tre partite nel finale del primo mondiale vinto dal Brasile. "E' un musical, la storia di Pelè: nessuno sportivo ha una vicenda più musicale da raccontare. Lo racconteremo a partire da domani 15 dicembre su Sky Sport Uno (alle 23 la prima puntata, ndr) spiegando ai ragazzi una storia che nasce 70 anni fa, con immagini in bianco e nero ma che farano vedere come Pelè è una sorta di mix tra Messi, con i suoi dribbling e il sinistro, e Cristiano Ronaldo per come sapeva segnare di destro da 25 metri o saltare metro per fare gol di testa superando difensori più alti di lui", dice Buffa al Messaggero. Federico sa che sarà un Natale diverso per tutti: "Mi rendo conto che questo racconto pieno di nostalgia arriva in un anno particolare".

