Le pagelle: Fazio e le due facce del gol, Santon splendente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OLSEN 6Una buona parata su Immobile, nella ripresa mette il guato saponato su tiretto di Milinkovic.SANTON 7,5Dà una grossa mano a Florenzi in fase offensiva e tiene a bada l’asse Lulic-Immobile praticamente da solo. Sta in campo con grande personalità, per tutti i novanta minuti. Concentrato, fisicamente a posto. una (ri)scoperta. Applausi.MANOLAS 7L’uomo dell’ultima accelerazione, quella decisiva, ora su Lulic, ora su Immobile, ora su chiunque, fino a non sentirsi più le gambe. Alla fine, lui porta tutti sotto la Sud. Lui.FAZIO 6Si tiene sul groppone la grossa fesseria che commette sul gol della Lazio (per eccesso di confidenza), ma si porta nel cuore la frustata di testa che fa gioco, partita e incontro. Decisivo in ogni caso. Ciclope a due facce.KOLAROV 8Pian piano ritrova misure, forza, cattiveria. E un gol, il due a uno, che rilancia di nuovo la Roma. Un portento.DE ROSSI 7Si piazza là e là non si passa. Qualche bella imbucata degna della sua storia. Nel finale abbandona, per crollo fisico e per quel ginocchio che funziona poco.NZONZI 7Non fa nulla di eclatante, ma tutto con grande attenzione e semplicità. Pulito.FLORENZI 6,5Nel primo tempo è cotto dal sole, arranca ma non demorde. Nella ripresa al “fresco” della Monte Mario, si permette anche qualche numero da ala vera. Prezioso, ovunque lo si impieghi.PASTORE NGUna palla gol tra i piedi, la lentezza nella testa e nelle gambe su alcune giocata. Poi, il solito infortunio muscolare dopo 36 minuti. E lascia il suo “tacco” a Pellegrini.EL SHAARAWY 6,5Resiste per novanta minuti, tra tentativi di gol e rincorse sfrenate. Bisticcia con Dzeko e si incupisce.DZEKO 6,5Sbaglia molti palloni, tanti appoggi, si perde nella ossessiva ricerca del gol, fino a insultare il povero El Shaarawy, con il quale non si passerà più il pallone. Ma poi lo vedi dannarsi fino a perdere il respiro e le forze. Fino alla fine, con la vecchia classe. Vogliate sempre bene a Dzeko.PELLEGRINI 9Due piedi e un tacco nei tre gol della Roma. Da subentrato. Prestazione eccellente, per qualità, agonismo. Ce l’aveva dentro, esulta con rabbia. Fa bene, mille di queste partite.CRISTANTE 6,5Entra benissimo in partita. Continui allunghi, quasi coast to coast.JESUS NGDI FRANCESCO 7,5Prepara tutto bene prima e gestisce alla grande il durante.ROCCHI 5Resta negli occhi il fuorigioco fischiato su fallo laterale.