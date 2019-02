© RIPRODUZIONE RISERVATA

Yuri Fazi, 34 anni, attaccante del Paliano con l'ennesima doppietta di una carriera che va avanti ormai da 17 anni, ha regalato la dodicesima vittoria in campionato ai ciociari. Questa mattina la squadra di mister Francesco Russo si è imposta per 2-1 ad Hermada raggiungendo 40 punti nella classifica del girone D della Promozione Laziale. I biancorossi sono ad una sola lunghezza dalla capolista Pontinia. Fazi al Messaggero racconta il suo momento magico.«Oggi è stata veramente dura, abbiamo vinto giocando per 85' minuti in dieci uomini per l'espulsione di Romaggioli. Ho fatto altri due goal arrivando a 27 totali stagionali, 19 in campionato ed 8 in Coppa Italia dove abbiamo raggiunto i Quarti di Finale- spiega Yuri Fazi- lo scorso anno con Bellegra Olevano sempre in promozione ho realizzato 35 reti, è stata la mia migliore stagione. Di queste 32 in campionato. Punto a superarmi sapendo che non sarà facile. In fondo ne mancano solo 9 per migliorarmi (ride..). La soddisfazione piu' grande è aver raggiunto 40 punti che significano salvezza».Per il Paliano è la settima vittoria consecutiva, ottava nelle ultime nove gare nelle quali la squadra ciociara ha raccolto 25 punti segnando 20 reti e subendone solo sette. In totale nelle 21 gare finora disputate in campionato la squadra di Russo ha raccolto 12 vittorie, 4 pareggi e solo 5 sconfitte con un torale di 39 reti fatte e 24 subite. Tre mesi quindi da urolo per il Paliano e per Yuri Fazi.«Oggi la mia doppietta è arrivata con un goal su rigore che mi sono procurato- ha aggiunto Yuri Fazi- mentre nella seconda rete sono partito da centrocampo perchè gli avversari hanno sbagliato il fuorigioco ed a tu per tu con il portiere ho piazzato la palla sul primo palo. In totale in carriera sono arrivato a 281 reti punto alle 300 in breve tempo. Ora l'obiettivo minimo della salvezza è stato raggiunto guarderemo gara dopo gara senza l'assillo della classifica e vedremo dove arriveremo. Il segreto del Paliano? L'unità della squadra. anche oggi l'abbiamo dimostrato soffrendo e vincendo pur giocando in dieci per 85 minuti. Puntiamo a continuare a fare bene arrivando in fondo anche alla Coppa Italia».