Colpo esterno importante per la neopromossa Pomezia all’esordio in serie D. La formazione di mister Bussi ha violato il campo del Tuttocuoio (retrocesso dalla serie C) con un prezioso 2-1 firmato da due ex giocatori dell’Albalonga, Alessio Fatati e Christian Massella. «Una vittoria significativa – dice il primo – Abbiamo affrontato una squadra valida, anche se molto ringiovanita. Pure noi, però, avevamo ben cinque “under” nella formazione titolare e tra l’altro questi ragazzi erano al debutto in assoluto in serie D. Inoltre siamo andati anche sotto dopo appena due minuti e la situazione mentale non era facile, ma la squadra ha reagito benissimo».E’ stato proprio Fatati a segnare il gol dell’1-1 attorno al decimo minuto, poi Massella a metà ripresa ha regalato il successo ai pometini. «Sono felice per la mia rete: vengo da un’annata non bella all’Albalonga e ho iniziato a togliermi i primi sassolini… In estate ero andato a Nardò, ma ho deciso di tornare nel Lazio perché non avevo trovato quello che mi aspettavo in Puglia». Il centrocampista classe 1989 non si sbilancia sulle prospettive del Pomezia.«Qui ho trovato una società seria e un patron estremamente ambizioso, ma siamo pur sempre una squadra ripescata in serie D che inevitabilmente ha cominciato a costruire l’organico in ritardo. Sono convinto, però, che la società non si tirerebbe indietro se ci fosse da fare qualche correttivo in corsa per raggiungere obiettivi importanti. Il primo pensiero, però, è di conservare la categoria e vivere un anno di assestamento in serie D». Domenica il Pomezia esordirà in casa sfidando il Ponsacco. «Questa piazza ha fame di calcio. Ho giocato qui anche qualche anno fa, conquistando la promozione nell’allora serie C2 e giocando anche tra i professionisti all’epoca della gestione Di Mario. Cercheremo di creare entusiasmo in questo ambiente» conclude Fatati.