Premier League, quattro nuovi casi di positivi al Covid 19

La Premier League ha annunciato quattro nuove positività da Covid-19 in ben tre club, al termine del terzo giro di test a cui si sono sottoposti calciatori e membri dello staff, per un totale di 1.008 persone. Lo scrive la Lega inglese sul suo sito. «I giocatori o il personale del club che si sono dimostrati positivi si autoisoleranno per un periodo di sette giorni», si legge. Proprio oggi i club della Premier «hanno votato all'unanimità per riprendere gli allenamenti con contatto, segnando un altro passo verso il riavvio della stagione della Premier League, quando sarà sicuro farlo. Le squadre possono ora allenarsi in gruppo e impegnarsi ad affrontare il problema riducendo al minimo qualsiasi contatto ravvicinato non necessario», spiegava la Premier in una nota Ultimo aggiornamento: 20:29

