Dentro o fuori. Oggi si decide il destino di Fares Lazio e Spal cercano l’intesa per l’esterno che tanto piace a Inzaghi. Fino a qualche giorno fa, le due società andavano d’amore e d’accordo, soprattutto grazie al filo diretto tra i due patron Lotito e Mattioli. Il club di Ferrara, che inizialmente dialogava e cercava l’accordo sulla base di 6,5 milioni più 1,5 di bonus e l’inserimento di una contropartita tecnica, sembra aver cambiato idea. Adesso vorrebbe solo contanti, circa 10 milioni di euro, perché non gradirebbe le opzioni dei giocatori proposti dai biancocelesti. Non solo. Sotto sotto, i ferraresi non hanno molto gradito l’intesa già trovata tra il giocatore e la Lazio, quindi cerca di ricavare il massimo, sfruttando pure l’interesse dell’Inter che sembra essere più a parole che reale.PRIMA SCELTAIl ds Tare due giorni fa e anche ieri pomeriggio, poco prima della gara con la Triestina, ha avuto un contatto con Zamuner, il dirigente della Spal. I due si sono dati appuntamento a oggi per cercare di risolvere la situazione, ritrovare l’intesa e chiudere l’operazione entro un paio di giorni. Mohammed Fares e il suo agente Mino Raiola pressano per risolvere tutto e approdare in maglia biancoceleste. Nonostante le manovre di disturbo dell’Inter e il fascino che può avere la società nerazzurra, l’esterno algerino, avendo anche parlato con Inzaghi, sa bene che alla Lazio avrebbe una grande occasione di diventare subito il titolare, considerato che per Lulic il totale reintegro non sarà velocissimo. A Milano non avrebbe questo spazio e per questo spinge per indossare la maglia laziale. Nella testa dell’allenatore ci sono lui e Lazzari sulle fasce, due ali tecniche e veloci che inserite in una squadra già collaudata possono essere un’arma letale. Per il tecnico biancoceleste l’algerino rappresenta la prima scelta. Il giocatore ideale. Se oggi tutto filerà liscio, Fares si avvicinerà, altrimenti la Lazio cercherà altrove il suo esterno di fascia.DIFESA E ATTACCOSono giorni importanti e decisivi anche per Vedat Muriqi. Entro domani, Tare cercherà di risolvere anche questa querelle, soprattutto con l’aiuto dell’agente del bomber kosovaro. Il procuratore aveva garantito alla Lazio che l’operazione non era complicata, invece sta andando in modo diverso. Ci sono pure altre squadre che stanno provando ad inserirsi, come la Fiorentina, ma Lotito è sicuro del fatto suo e proverà a chiudere. Nel frattempo si è minimamente riaperta la pista che porta a Borja Mayoral, visto che il Valencia si è ritirato dall’affare, ma può essere solo strategia. Per la difesa, seppur con qualche difficoltà si tratta con i mediatori di Kim Min Jae, il vero pallino di Tare, ma non è semplice. Durante un colloquio con gli agenti di Maksimovic, è uscito di nuovo il nome di Nastasic dello Schalke 04. L’ex viola tornerebbe di corsa in Italia e il suo cartellino si aggira sui 16 milioni di euro.