Fantastorie, quella volta che Klose fece il record

Non solo mercato, analisi e consigli per la prossima stagione. Con il campionato fermo, vogliamo fare un salto indietro nel tempo per raccontarvi momenti indimenticabili che hanno fatto la storia del Fantacalcio. Macchina del tempo azionata, oggi torniamo al 6 maggio 2013,. Game, set and match.. Rapido calcolo: 15 punti di bonus da aggiungere al (super) voto. Nessun giocatore prima d'ora era riuscito a conquistare più bonus dell'attaccante tedesco. Grande festa per chi l'aveva schierato al Fanta in quella giornata: cinque gol e vittoria in tasca. Stagione d'oro per Miro, che ha chiuso quel campionato con 15 gol e una media di una rete ogni due partite, la ciliegina sulla torta è stata la vittoria della Coppa Italia il 26 maggio contro la Roma.Dopo essersi ritirato, Klose ha lavorato nella nazionale tedesca come collaboratore tecnico, e un mese fa è stato annunciato comeAl Fanta però rimarranno per sempre quei cinque gol da record contro il Bologna, grazie ai quali, che il 10 marzo 2002 ne fece quattro in un derby (5-1 finale) facendo passare 45' da incubo a Nesta con Zaccheroni che lo sostituì all'intervallo.Per ritrovare un giocatore che segnò cinque gol in una sola partita, invece, bisogna risalire al 1986, quando. Niente calcoli quella volta, il Fantacalcio ancora non esisteva e gli unici a festeggiare erano stati i tifosi giallorossi.Andando ancora più indietro nel tempo: nel 1933 Silvio Piola con la maglia della Pro Vercelli, nel 7-2 contro la Fiorentina. Record assoluto in Serie A, eguagliato dallo juventino Sivori nel 1961: ne fece sei contro l'Inter che quel giorno mandò in campo la Primavera per protesta.