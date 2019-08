Fantacalcio, verso l'asta: dai top ai low cost, tutti i consigli sui centrocampisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il countdown per l’inizio del campionato sta per scadere. Parma-Juventus, in programma sabato alle 18, apre la Serie A 2019/20. Tempo di aste al Fantacalcio, quindi. Su chi puntare? Quali sono le scommesse di quest’anno? I possibili flop? Dopo aver analizzato portieri e difensori, ecco la nostra guida per non sbagliare a centrocampo.– Centrocampisti sì, ma quasi attaccanti. Quest’anno, infatti, i vari Chiesa, Gomez e Suso sono listati tra i centrocampisti. Ecco perché quindi prenderli sarebbe un gran colpo. Sono loro i tre giocatori migliori che si possano prendere in questo reparto, ai quali aggiungiamo anche Nainggolan che a Cagliari può rinascere. Centrocampisti da bonus per i quali si può fare anche uno sforzo in più durante l’asta.– Dopo una stagione tra alti e bassi Milinkovic si può prendere a costi più contenuti così come Luis Alberto. Fabian Ruiz è stata una delle grandi sorprese della stagione scorsa, quest’anno è un gradino sotto ai top così come Callejon, che col nuovo ruolo ha diminuito i bonus e quest’anno potrebbe fare addirittura il centrale di centrocampo. Ottimi acquisti sarebbero anche De Paul (rigorista, che non fa mai male) e Zaniolo, fresco di rinnovo con la Roma. Prima stagione intera per Paquetà, che l’anno scorso ha già fatto vedere tutto il suo talento nella seconda parte del campionato ed è stato uno dei più pagati nell’asta di gennaio. Capitolo Juve: occhio al turnover Champions, perché i centrocampisti sono tanti e tutti potenzialmente titolari. In questa fascia inseriamo Pjanic, Ramsey e Bernardeschi/Douglas Costa, che se presi insieme potrebbero diventare un bel colpo. Dopo un precampionato da protagonista, mettiamo Sensi un gradino sopra Barella: sono due novità nel nuovo centrocampo di Conte, ma durante le amichevoli sembra che l’ex Sassuolo sia entrato più negli schemi dell’allenatore rispetto al compagno.– Non che Barella non sia un buon acquisto, anzi. Così come Veretout che vuole prendersi in mano la Roma con tanto di punizioni e rigori (sarà la seconda scelta dopo Kolarov). Cengiz Under può essere un buon colpo da centrocampista se trova quella continuità di cui ha bisogno per fare il salto di qualità, qui si inserisce anche Lorenzo Pellegrini. Dall’altra parte della capitale è arrivato Manuel Lazzari, che quando avrà recuperato dalla frattura al terzo metacarpo della mano destra sarà titolare sulla fascia destra della Lazio. Probabilmente già dal derby alla seconda giornata. Nel centrocampo del Napoli può far bene Zielinski, da esterno sinistro o da centrale. Poi c’è Allan, pronto a recuperare un numero infinito di palloni e ripartire all’attacco. Tra i volti nuovi della Juventus c’è anche Rabiot, che proverà a farsi strada nel centrocampo bianconero tra Matuidi, Khedira, Emre Can e Bentancur (ma occhio, perché uno dei primi tre potrebbe partire). Nonostante l’Europa dell’Atalanta, potete puntare ancora di de Roon e Freuler, così come su Pulgar, nuovo regista della Fiorentina che batte anche angoli e punizioni. Nel Torino le certezze si chiamano Baselli e Rincon, sempre titolari. La scommessa del Genoa è l’ex Ajax Schone. Volti nuovi in casa Milan: ok agli acquisti di Bennacer e Krunic, con il primo che potrebbe giocare più del bosniaco.– Nell’ultima fascia inseriamo quei giocatori che si possono prendere a basso prezzo perché magari regalano pochi bonus o fanno parte di squadre di medio-bassa classifica. Di Francesco può essere un occasione perché Semplici può spostarlo anche in attacco, Saponara se sta bene fisicamente può regalare qualche gioia ai fantallenatori, Traoré del Sassuolo ha già segnato in Coppa Italia e dovrebbe partire titolare nel centrocampo di De Zerbi. Nel Brescia c’è Tonali ma anche Bisoli, mezz’ala dall’inserimento facile. Il regista dell’Udinese è Mandragore e nella Lazio tutto gira intorno a Lucas Leiva. Ok anche Lulic, capitano e titolare sulla fascia sinistra. La scommessa del Lecce può essere Mancosu che gioca sulla trequarti e l’anno scorso batteva rigori e punizioni. Il Verona ha puntato sulla velocità di Lazovic e la Sampdoria ha portato in Italia Gonzalo Maroni, che in attesa di capire i tempi di recupero dell’infortunio ha già segnato in Coppa Italia.