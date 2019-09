Fantacalcio, i consigli per la 3a giornata: chi schierare e chi evitare

Testa al campionato, si riparte. La sosta per le nazionali è servita per fare le ultime aste del Fantacalcio e sistemare le vostre fantasquadre per chi aveva fatto la prima asta a mercato aperto. Ora è tutto pronto, si fa sul serio.

FIORENTINA-JUVENTUS (domani ore 15)

Higuain è da mettere sempre e comunque, è un pupillo di Sarri ed è partito bene dopo il suo ritorno in bianconero . Ok anche Pjanic, meno Khedira che è a rischio cartellino. Nei viola può far bene Chiesa che vuole mettersi in vetrina, Lirola più di Dalbert. Occhio alla prima di Ribery da titolare.

NAPOLI-SAMPDORIA (domani ore 18)

Fernando Llorente può essere la sorpresa di Ancelotti dal primo minuto, pensateci se l’avete preso all’asta. Insieme a Koulibaly può giocare Maksimovic, ma è meglio non schierarlo; sì a Di Lorenzo, meno a Mario Rui. Di Francesco con la difesa a tre, il meno consigliato è Regini. Va bene mettere Murru perché gioca più avanti, Quagliarella quando incontra il “suo” Napoli fa quasi sempre centro.

INTER-UDINESE (domani ore 20.45)

Conte sta pensando al tridente in attacco con Politano e Sanchez ai lati di Lukaku. Se li avete, mettene uno/due. Ok la difesa, una delle più forti del campionato. Non rinunciate a Sensi, soprattutto in questo momento nel quale gli riesce tutto. I difensori dell’Udinese non sono consigliati, possono soffrire la velocità di Sanchez. Larsen per una sufficienza, i evitate i centrali. De Paul più di Lasagna.

GENOA-ATALANTA (domenica ore 12.30)

Zapata può soffrire il suo omonimo, meglio puntare su Criscito che è anche rigorista. A centrocampo ok Schone per le punizioni e Ghiglione che è già a quota 2 assist. Meno Radovanovic e Lerager che hanno il cartellino facile. Nell’Atalanta non ci sono Toloi e Palomino, per questo la difesa può traballare, se avete alternative valide evitate anche Gollini. Dal centrocampo in su ok Hateboer, De Roon più di Freuler e impossibile lasciare fuori Ilicic, il Papu e Duvan Zapata.

BRESCIA-BOLOGNA (domenica ore 15)

Joronen può regalare un altro clean sheet a chi ha puntato su di lui all’asta. Bisoli ha il “vizietto” di inserirsi e Tonali può diventare un 6,5 fisso durante la stagione. Romulo gioca da trequartista ma dovrà prima trovare la forma; Donnarumma più di Matri, anche lui fermo da tanto tempo. Nel Bologna consigliamo Tomiyasu, due volte migliore in campo nelle prime due giornate. Non puntate su Dzemaili e Medel perché sono poco da Fantacalcio e possono portarvi qualche malus, decisamente meglio la coppia Orsolini-Soriano.

PARMA-CAGLIARI (domenica ore 15)

Nei gialloblù può partire con il piede giusto Darmian, Kulusevski è una delle scommesse di questa stagione e se lo avete preso dategli fiducia. Meno consigliati i tre di centrocampo. Si può dare fiducia anche a Sepe contro un Cagliari che deve organizzarsi dopo il ko di Pavoletti. Senza Nainggolan, al centro ci sarà Cigarini con Nandez e Rog. Noi però consigliamo El Pata Castro, che può giocare anche qualche metro più avanti. In difesa ok Luca Pellegrini, meno gli altri tre.

SPAL-LAZIO (domenica ore 15)

Di Francesco seconda punta intriga sempre, soprattutto in casa. Kurtic si può mettere come possibile sorpresa, meno consigliati gli esterni. In difesa potete pensare a Vicari se non avete alternative migliori. Nella Lazio debutterà Vavro, ma la certezza lì dietro si chiama Acerbi. Lazzari da ex decisamente meglio di Lulic che può prendere il giallo, Correa e Immobile non si discutono.

ROMA-SASSUOLO (domenica ore 18)

Smalling è all’esordio ma si può anche lasciare fuori, ok Fazio e Florenzi, imprescindibile Kolarov. A centrocampo meglio Veretout di Cristiante, sì a Pellegrini che giocherà sulla trequarti con Zaniolo e Mkhitaryan, che si candida a possibile sorpresa di giornata. Nel Sassuolo si può pescare qualcosa in attacco con Berardi, Boga e, soprattutto Ciccio Caputo, che già a Empoli ha fatto vedere che non si ferma davanti a nulla. Per il resto: Locatelli e Duncan possono essere un’idea se cercate una sufficienza, ma meglio guardare da un’altra parte.

VERONA-MILAN (domenica ore 20.45)

C’è poco e nulla da prendere nel Verona che affronta il Milan: difesa da evitare, Veloso può provarci da calcio da fermo. Stepinski debutta ma potete lasciarlo tranquillamente fuori. Ok al blocco Milan, con Gigio Donnarumma che va schierato se volete andare sul sicuro, vanno bene anche Suso e Piatek, a Castillejo si può rinunciare senza grandi rimpianti.

TORINO-LECCE (lunedì ore 20.45)

Sirigu può portare un clean sheet contro l’unica squadra in campionato a non aver mai segnato, per questo si possono schierare anche i difensori – Djidji compreso – ed è meglio evitare l’attacco del Lecce finché non si sblocca. Si a De Silvestri e Aina, preferiti ai centrali. Trovate un posto al Gallo Belotti, potete schierare anche Verdi che dovrebbe subentrare nella ripresa, ma copritevi. Liverani non riesce a far girare la squadra, voi non fate nessun azzardo e lasciate tranquillamente in panca i vari Falco, Mancosu e tutti gli altri.

