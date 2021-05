Fantacalcio, targhe e trofei per festeggiare la vittoria: ecco l'ultima idea

Ultimi giorni di fantacalcio, durante i quali in alcune leghe ci si gioca il tutto per tutto e in altre è già stato definitivo il podio, con sfottò e prese in giro su chat Whatsapp annesse. Ma per chi vuole fare le cose in grande, quest’anno ha la possibilità di portare a casa targhe limited edition.

E’ questa l’ultima idea di Piutre – il primo brand di moda italiana per chi è appassionato di fantacalcio - che per celebrare la stagione mette a disposizione dei fantallenatori trofei e targhe personalizzate con logo, nome e posizione. Uno sguardo alla classifica della vostra lega, occhio all’ultimo posto: per lui c’è il “trofeo della vergogna”. Sì, hanno pensato anche a quello. Quella di Piutre si sta rivelando un’idea vincente che sta coinvolgendo tanti fantallenatori che vogliono concludere la stagione con un tocco d’originalità nella propria lega.

