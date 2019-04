Fantacalcio, i consigli per la 33esima giornata: chi mettere e chi evitare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La 33a giornata di campionato si gioca tra domani e lunedì, la domenica di Pasqua non si scende in campo: si parte alle 12.30 con il lunch match tra Parma e Milan, il posticipo è Napoli-Atalanta. Dentro l’uovo bianconero la Juventus può trovare lo scudetto se dovesse vincere contro la Fiorentina dopo aver sprecato il primo match point a Ferrara una settimana fa. Inter-Roma è uno scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions, in basso alla classifica la sfida salvezza tra Empoli e Spal.PARMA-MILAN (Domani ore 12.30)Gervinho è l’unico che può inventarsi qualcosa nell’attacco del Parma, Kucka stavolta tenetelo a riposo. Tra i rossoneri ok Kessie dopo il rigore contro la Lazio, Musacchio si è ripreso dall’errore con la Juventus e va bene metterlo a Parma. Suso è sempre più in crisi, non è una scelta così strana lasciarlo fuori in attesa di tempi migliori. Per Paquetà si può aspettare perché in dubbio (occhio alle ufficiali) e appena ritornato da un infortunio.BOLOGNA-SAMPDORIA (Domani ore 15)Quando c’è un rigore per il Bologna sul dischetto va sempre Pulgar: cinque gol in sei partite, momento sì per il cileno che segna quanto un attaccante. Promossa l’idea Soriano che cerca il gol dell’ex. Lyanco è quello che può soffrire più di tutti in difesa. Per Quagliarella parlano i numeri: 22 reti in 31 partite e una maglia da titolare da garantirgli in qualsiasi attacco. Non c’è ballottaggio che tenga. Murru rischia con i guizzi di Orsolini, fate altre scelte.CAGLIARI-FROSINONE (Domani ore 15)Ok Joao Pedro in casa che da rigorista ha una possibilità in più di portare bonus, Srna può affondare sulla fascia di Beghetto. Sulla trequarti dovrebbe giocare Birsa ma solo perché non c’è Barella: lo sloveno non parte titolare da gennaio e non ha i novanta minuti sulle gambe. Sì a Pinamonti e Ciano, meglio evitare Ariaudo che se la vedrà con Pavoletti.EMPOLI-SPAL (Domani ore 15)Queste sono le sfide in cui si esalta Ciccio Caputo. E il fattore casa può essere un motivo in più per schierarlo. Krunic è una delle sorprese della stagione e in uno scontro diretto può diventare protagonista, non vi fidate troppo di Oberlin al debutto da titolare. Impossibile lasciare fuori Lazzari che ha fatto il fenomeno anche contro la Juve, Petagna è alla ricerca di gol per la salvezza e Vicari si può evitare.GENOA-TORINO (Domani ore 15)Nella difesa rossoblù fidatevi solo di Criscito. Sanabria torna titolare e vuole ricominciare a segnare, si può mettere. Ansaldi è l’ex che può far male, Pereira a rischio insufficienza. Nkoulou per un buon voto, riposo forzato nell’ultimo turno per Belotti che ora ha voglia di tornare a segnare. In mezzo al campo Lukic e Rincon hanno il cartellino facile.LAZIO-CHIEVO (Domani ore 15)Acerbi non dovrebbe avere grandi problemi contro l’attacco del Chievo, Luis Alberto ha scontato la squalifica ed è pronto a illuminare dopo essersi riposato. Ok Strakosha che punta a non prendere gol e Immobile che vuole uscire dal momento negativo. Chi pescare nel Chievo già matematicamente in Serie B? Nessuno. Non vi fidate nemmeno di Giaccherini o di Sorrentino, che rischia di prendere un buon voto rovinato dai malus.UDINESE-SASSUOLO (Domani ore 15)De Paul cerca il riscatto dopo il rigore sbagliato nel recupero con la Lazio, in casa l’argentino è sempre una buona scelta, meglio Fofana di Mandragora. D’Alessandro è in ballottaggio con Zeegelaar: potete evitarli entrambi. Babacar non convince ed è a secco da più di un mese, mettetelo solo se non avete alternative migliori. Berardi con riserva, Boga ok ma… non può fare sempre miracoli.JUVENTUS-FIORENTINA (Domani ore 18)Sì a Szczesny tra i pali: il polacco punta al clean sheet per vincere lo scudetto. Ok anche Cancelo in cerca di riscatto dopo il ko con la Spal, occhio ad Alex Sandro perché è in ballottaggio con Spinazzola. Kean come tocca palla la butta dentro, non può essere lasciato fuori. Tra i viola Chiesa può mettersi in mostra dopo una partita così e così contro il Bologna, Gerson non sta vivendo un buon momento e allo Stadium rischia un’altra insufficienza.INTER-ROMA (Domani ore 20.30)Nainggolan sta tornando quello di un tempo, contro la Roma è un ex e può colpire. Vecino quando vede i giallorossi si esalta sempre: due gol, solo alla Lazio ha segnato di più. D’Ambrosio può soffrire sulla fascia di El Shaarawy. Zaniolo è la luce di questa Roma e va messo anche a San Siro. Kluivert sta crescendo, può essere un’idea anche da subentrato (ma copritevi per non rimanere in dieci). Meglio Manolas di Fazio. Pellegrini mediano per emergenza, è un azzardo al fantacalcio.NAPOLI-ATALANTA (Lunedì ore 19)Dopo l’eliminazione dall’Europa League servono i gol di Milik per rialzare la testa, in difesa meglio Ghoulam di Hysaj. Zapata al San Paolo – da ex - non è una pazzia, anzi… trovategli un posto nel vostro attacco. Se cercate una scommessa tra gli ospiti Hateboer è quello più indicato. I difensori nerazzurri si possono lasciare fuori, in particolare Djimsiti e Masiello che sono anche in ballottaggio.