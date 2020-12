Fantacalcio, probabili formazioni e consigli dell’11a giornata: l’illusione Eriksen e il caso Dybala, gestiteli così

Nuova giornata di campionato alle porte, nel ricordo di Paolo Rossi scomparso a 64 anni nella notte tra mercoledì e giovedì. Con Pablito nel cuore la Serie A scende in campo e al fantacalcio è tempo di fare le scelte giuste. Il top player da mettere a occhi chiusi e l’intuizione che può svoltarvi il week end, le scommesse di giornata e i dubbi sui giocatori in ballottaggio. Occhio a non rimanere in dieci, perché la formazione va messa venerdì quando Sassuolo-Benevento aprirà l’11a giornata, che si chiuderà con il posticipo di domenica sera a San Siro tra Milan e Parma. Ecco tutti i nostri consigli di giornata partita per partita, su chi schierare e chi evitare.

SASSUOLO-BENEVENTO (Venerdì ore 20.45)

Consigli può esaltarsi, preferiamo Marlon e Ferrari a Toljan e Rogerio. Locatelli è un grande sì; Raspadori ancora acerbo, meglio una certezza come Berardi. La difesa del Benevento può soffrire e non la consigliamo, Hetemaj e Schiattarella non sono da fanta, Insigne di fantasia. Lapadula? Se c’è un rigore lo tira lui.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Improta; Insigne, Caprari; Lapadula.

CROTONE-SPEZIA (Sabato ore 15)

Sfida tra neopromosse, i rossoblù cercano la svolta, ma andateci con cautela: la difesa può soffrire la velocità degli attaccanti avversari, meglio Reca di Pereira sulle fasce. Benali vuole trascinare la squadra e può arrivare alla sufficienza, Simy, rigori e non solo. Messias non porta molti bonus, ma se non avete altro…

Crotone (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Benali, Vulic, Reca; Messias, Simy.

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Bastoni; Pobega, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias.

TORINO-UDINESE (Sabato ore 18)

Sirigu non sta vivendo un buon periodo, tra i due portieri consigliamo Musso. Singo è uno dei pochi positivi nella squadra di Giampaolo, chi l’ha preso può schierarlo. Nkoulou può staccare di testa nell’area avversaria, Lyanco e Rodriguez troppo pericolosi. Linetty meglio di Meité e Rincon che hanno il giallo facile, Belotti non si discute e di Zaza potete farne a meno. Contro un Torino in crisi ok i tre difensori dell’Udinese. Zeegelaar avrà la furia Singo sulla sua fascia e non è un bene, meglio può essere una giornata più tranquilla per Larsen. De Paul è un sì sempre e comunque, ci ispira anche Pereyra; meno Zeegelaar, così come Pussetto. Occhio alla carta Deulofeu che può inserirsi nella difesa granata.

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Singo, Nkoulou, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Zaza, Belotti.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Larsen, de Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Deulofeu.

LAZIO-VERONA (Sabato ore 20.45)

Reina ancora favorito su Strakosha, potete schierarlo anche voi. Acerbi è il totem della difesa, dove sono più traballanti Luiz Felipe e Radu. Il Sergente Milinkovic si è ripreso il centrocampo. Lazzari col turbo sulla fascia, meglio lui di Fares che sta giocando col freno a mano tirato; Leiva difficilmente porta bonus. Davanti inutile consigliarvi Immobile, ok anche Correa che sta vivendo un buon periodo. Silvestri è meglio non rischiarlo così come la difesa, se proprio volete pescare qualcuno potete mettere Lovato. Ok Faraoni, Veloso può essere pericoloso sui calci piazzati; Tameze si ritroverà davanti Milinkovic e rischia l’insufficienza, Lazovic non è ancora al 100%. Magic moment per Zaccagni, trovategli un posto nel vostro centrocampo; Di Carmine si può lasciare fuori.

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Lovato, Dawdowicz; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Di Carmine.

CAGLIARI-INTER (Domenica ore 12.30)

Cragno può esaltarsi ma rischia più di un malus, difesa da evitare in blocco. Se avete Marin potete pensarci ma stavolta non vi aspettate più di una sufficienza, Zappa è l’ex col dente avvelenato e gioca ancora sulla trequarti. Il fattore rigori può fare la differenza per Joao Pedro, Sottil e Pavoletti ci ispirano poco. L’Inter arriva dall’eliminazione dall’Europa, scegliete con intelligenza: difficilmente avrete un portiere migliore di Handanovic, va messo ma non sarà una partita semplice. Bastoni può fare bene anche in questo caos, de Vrij meglio di Skriniar. Hakimi sta tornando quello di Dortmund, Young non convince e Brozovic ci piace più di Gagliardini che può soffrire la pressione. Non fatevi illudere dalla titolarità di Eriksen, i rapporti con Conte sono ai minimi ed è entrato in un tunnel dal quale difficilmente uscirà finché è in nerazzurro.

Cagliari (4-2-3-1): Cragno, Faragò, Walukiewicz, Carboni, Tripaldelli; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku.

ATALANTA-FIORENTINA (Domenica ore 15)

Gollini punta al clean sheet, Romero è il migliore della difesa di Gasp nella quale si può pescare anche Toloi sempre pericolo in area avversaria. Gosens vuole tornare quello dell’anno scorso e va schierato, promosso anche Hateboer; meglio de Roon di Freuler, non fatevi condizionare dalle voci sul Papu e schieratelo a occhi chiusi. Semaforo verde anche per Muriel e Zapata. Non sarà una domenica semplice per Dragowski, in difesa Milenkovic meglio di Caceres e anche di Pezzella; Biraghi è sempre una buona scelta. Amrabat non è più quello di Verona e sta collezionando troppi 5/5,5, Pulgar è rigorista e Bonaventura si è sbloccato. Callejon non si è ancora inserito, sì all’esperienza di Ribery e alla voglia di Vlahovic di convincere Prandelli a puntare su di lui.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Bonaventura; Callejon, Vlahovic, Ribery.

BOLOGNA-ROMA (Domenica ore 15)

Occhio ai pali del Bologna perché Skorupski ha riportato la frattura della falange prossimale del quarto dito della mano sinistra e in porta ci sarà Da Costa. Per il polacco rientro previsto per il 2021. Hickey può essere la sorpresa, per De Silvestri è un derby e la coppia Danilo-Tomiyasu richia di affondare. Svanberg meglio di Schouten ma non chiedetegli di fare miracoliò. Soriano è il giocatore più in forma del Bologna e va messo; Barrow è una buona scelta come terza punta; meglio di Sansone e Palacio che faticano troppo lì davanti. A sorpresa Ibanez ci piace più di Kumbulla per questa giornata, Fazio si può lasciare fuori. Spinazzola spingerà sulla fascia e al fanta è considerato difensore, Karsdorp può essere la vostra scommessa. Villar e Cristante convincono poco, tra i due prendiamo il primo. Mkhitaryan da schierare sempre per non avere rimpianti, si può mettere anche Dzeko. Perez ispira poco.

Bologna (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Svanberg, Schouten; Sansone, Soriano, Barrow; Palacio.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Fazio, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Villar, Spinazzola; Perez, Mkhitaryan; Dzeko.

NAPOLI-SAMPDORIA (Domenica ore 17)

Ok Ospina coprendovi sempre con Meret perché saranno in ballottaggio fino all’ultimo. Di Lorenzo lo preferiamo a Mario Rui che prende spesso l’ammonizione, con Manolas e Koulibaly andate sul sicuro. Fabiàn più da fanta di Bakayoko che può fare comunque una buona partita; è un periodo nel quale Insigne va messo senza pensarci, Zielinksi è una buona scelta per il centrocampo. Giornata complicata per Audero, da evitare lui così come tutta la difesa blucerchiata compreso l’ex Tonelli. Candreva può creare pericoli a Mario Rui, Verre lo preferiamo agli altri centrocampisti, ma solo se siete corti. Partita speciale per Quagliarella che cercherà a tutti i costi il gol.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Ferrari, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Verre, Quagliarella.

GENOA-JUVENTUS (Domenica ore 18)

C’è poco da pescare in questo Genoa che sta facendo fatica e affronta una Juve che ha sbancato il Camp Nou. Gli unici che ci sentiamo di consigliare sono l’ex Sturaro che può arrivare alla sufficienza e Pellegrini, che ha il cartellino di proprietà dei bianconeri e vorrà mettersi in mostra. Per tutti gli altri è un grande no. Approvato il blocco Juve, con Kulusevski che vuole uscire da un periodo difficile, Chiesa in cerca di continuità e Rabiot che si riprende il posto a centrocampo. Cuadrado è uno dei giocatori più in forma, de Ligt e Bonucci possono colpire anche in zona gol. Capitolo Dybala: non è una follia lasciarlo fuori finché non tornerà quello di prima.

Genoa (4-4-2): Paleari; Ghiglione, Goldaniga, Bani, Masiello; Lerager, Badelj, Sturaro, Pellegrini; Shomurodov, Scamacca.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo.

MILAN-PARMA (Domenica ore 20.45)

Donnarumma ottima scelta per questa giornata, Theo Hernandez non si può mai lasciare fuori; occhio a Romagnoli e gli altri difensori che possono andare in sofferenza con la velocità di Gervinho. Kessie meglio di Tonali che sta crescendo ma potete trovare di meglio, se cercate un centrocampista da bonus Brahim Diaz può essere l’uomo giusto. Ok anche Calhanoglu, Saelemaekers con più cautela. L’unico che può salvarsi nella difesa del Parma è Bruno Alves, Kurtic è una buona scelta per il centrocampo dove il nostro consiglio è lasciare fuori Hernani e Scozzarella. Gervinho e Karamoh meglio di Cornelius, con i loro scatti possono creare pericoli alla difesa rossonera.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic.

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Gervinho, Cornelius, Karamoh.

