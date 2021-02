Fantacalcio, probabili formazioni della 23a giornata: Eriksen in ballottaggio, c’è una sorpresa nella Roma

Quella che sta per arrivare sarà un’altra giornata complicata in chiave fantacalcio: inizierà venerdì pomeriggio con Fiorentina-Spezia e si chiuderà lunedì sera con il posticipo tra Juventus e Crotone. Un turno spalmato in tre giorni nel quale per mettere la formazione bisognerà fare la massima attenzione su ballottaggi e dubbi, evitando il rischio di rimanere in dieci. Ecco le probabili formazioni della 33a giornata, partita per partita.

FIORENTINA-SPEZIA (Venerdì ore 18.30)

Prandelli senza Ribery, vicino a Bonaventura giocherà Kouamé. Più Martinez Quarta di Igor in difesa, Venuti in pole su Caceres e Malcuit. Idea Saponara nel tridente per Italiano, che senza Erlic in difesa lancerà dal primo minuto Ismajli e Marchizza. Ballottaggio Estevez-Pobega.

Fiorentina (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Bonaventura, Kouamé; Vlahovic.

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Maggiore, Ricci, Estevez; Gyasi, Agudelo, Saponara.

CAGLIARI-TORINO (Venerdì ore 20.45)

L’ultimo arrivato Asamoah sfida Lykogiannis per un posto da titolare, in attacco Simeone favorito su Pavoletti. Nel Toro ancora out Sanabria, Zaza in vantaggio su Verdi per affiancare Belotti; Murru insidia Ansaldi, Lukic o Linetty in mezz al campo.

Cagliari (3-4-2-1): Cragno; Walukiewicz, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Zaza, Belotti.

LAZIO-SAMPDORIA (Sabato ore 15)

Qualche problema in difesa per Inzaghi, che senza Radu (infortunato) e Hoedt (squalificato), schiera Patric con Acerbi e Musacchio. Escalante si candida per un posto dal primo minuto e prova a insidiare Leiva: difficile possa giocare lui dall’inizio. Correa ancora favorito su Caicedo. Yoshida o Tonelli nella difesa di Ranieri, Damsgaard potrebbe rimanere fuori con Jankto al suo posto. In attacco si rivede Quagliarella che farà coppia con Keita, Torregrossa pronto a subentrare.

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Berezynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Keita, Quagliarella.

GENOA-VERONA (Sabato ore 18)

Badelj parte avanti a Rovella per un posto a centrocampo, davanti Ballardini dovrebbe scegliere ancora l’esperienza di Pandev, favorito su Scamacca e Shomurodov. Juric può rilanciare Lovato in difesa ma è in vantaggio il turco Cetin; squalificato Dimarco, a sinistra giocherà Lazovic con il ritorno di Faraoni sull’altra fascia.

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Pandev, Destro.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

SASSUOLO-BOLOGNA (Sabato ore 20.45)

Muldur o Toljan è il solito ballottaggio di De Zerbi, che potrebbe avanzare Maxime Lopez favorito su Traoré. In mediana più Magnanelli di Obiang. Nel Bologna rischia di stare ancora fuori De Silvestri, Hickey insidia Dijks a sinistra. Verso un’altra panchina anche Riccardo Orsolini, testa a testa con Skov Olsen che dovrebbe partite titolare. Confermati anche Sansone e Barrow, fuori Palacio.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Lopez, Djuricic; Caputo.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow.

PARMA-UDINESE (Domenica ore 12.30)

Aspettando Pellè, nel Parma Cornelius è ancora favorito su Zirkzee dal primo minuto. Man insidia Karamoh per giocare sulla fascia, Bani può togliere il posto a Bruno Alves. Un solo dubbio per Gotti, che sta pensando al ritorno da titolare di Okaka al posto di Llorente. Posto assicurato per Deulofeu.

Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Osorio, Gagliolo; Kucka, Grassi, Kurtic; Karamoh, Cornelius, Gervinho.

Udinese (3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Larsen, De Paul, Walace, Arslan, Zeegelaar; Deulofeu, Llorente.

MILAN-INTER (Domenica ore 15)

Rebic scalpita per un posto sulla trequarti, al momento però il favorito di Pioli è Leao con Calhanoglu e uno tra Saelemaekers e Castillejo. Perisic ancora in vantaggio su Young per la fascia sinistra. Cosa fare con Eriksen? Gagliardini lo insidia, ma il danese sta ricucendo con Conte e può partire di nuovo dall’inizio.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku.

ATALANTA-NAPOLI (Domenica ore 18)

Djimsiti si gioca il posto con Palomino, Maehle sostituirà Hateboer a destra e Pasalic si candida per uno posto in mezzo al campo. Sulla trequarti sono in quattro per due posti: Pessina e Ilicic partono davanti a Malinovskyi e Miranchuk. Dall’altra parte Lobotka potrebbe prendere il posto di Fabiàn Ruiz, e Gattuso sta pensando a Petagna al posto di Osimhen che deve ancora trovare la forma migliore.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Zapata.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabiàn Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

BENEVENTO-ROMA (Domenica ore 20.45)

Insigne e Caprari sono i favoriti per giocare sulla trequarti dietro a Lapadula. Iago e Sau pronti a subentrare, fuori anche l’argentino Gaich. Ionita può perdere il posto in favore di Hetemaj. Nella Roma si dovrebbe rivedere Pedro dal primo minuto, lo spagnolo è tornato al gol e se dovesse tornare titolare Pellegrini scalerebbe in mediana con Villar in panchina. Ancora Mayoral al posto di Dzeko.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Glik, Barba; Viola, Schiattarella, Ionita; Insigne, Caprari; Lapadula.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Mayoral.

JUVENTUS-CROTONE (Lunedì ore 20.45)

Danilo è in ballottaggio con de Ligt per un posto in difesa, Kulusevski può giocare sulla trequarti ma occhio a Bernardeschi che scalpita. Senza Arthur (infortunato, come Cuadrado) e Rabiot (squalificato), Bentancur e McKennie sicuri di una maglia da titolare. Stroppa punta sulla nuova coppia Ounas-Di Carmine in attacco, fuori Simy e Messias mezz'ala al posto di Vulic. In difesa più Luperto di Marrone.

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Bentancur, McKennie, Alex Sandro; Kulusevski; Morata, Ronaldo.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pereira, Messias, Petriccione, Zanellato, Reca; Ounas, Di Carmine.

