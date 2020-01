Fantacalcio, probabili formazioni della 22a giornata: dubbio Pjanic per la Juve, nel Milan verso la conferma Leao

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimi intensi giorni di mercato, ma la 22a giornata di campionato è alle porte e bisogna concentrarsi anche sulla formazione da schierare al Fantacalcio . Dubbi e certezze, conferme e sorprese: al netto delle trattative che si possono chiudere in questi giorni, vediamo quali sono le probabili formazioni per questo turno.Pochi dubbi per Gan Piero Gasperini, che deve rinunciare solo a Castagne oltre al nuovo arrivato Czyborra per il quale si aspetta il transfer. Dietro dovrebbe giocare il terzetto Toloi-Palomino-Djimsiti con Caldara fuori. Hateboer e Gosens sulle fasce e Zapata davanti a Gomez e Ilicic.Indisponibili: Castagne, Czyborra.Squalificati: -Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata.Mihajlovic sposta Mbaye sulla fascia destra per sostituire lo squalificato Tomiyasu, Paz si allarga a sinistra e fa spazio al ritorno di Bani al centro. Davanti Barrow può partire titolare nel tridente insieme a Orsolini e Soriano dietro a Palacio.Indisponibili: Sansone, Denswil, Medel, Dijks, Krejci.Squalificati: Tomiyasu.Probabile formazione (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Bani, Danilo, Paz; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.Tutti disponibili per Eugenio Corini tranne lo squalificato Balotelli. Con il rientro di Dessena a centrocampo, l’allenatore ha rispostato Romulo sulla trequarti facendo fuori Spalek. In attacco, insieme a Torregrossa, Ayé è in vantaggio su Donnarumma.Indisponibili: -Squalificati: Balotelli.Probabile formazione (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Torregrossa, Ayé.Rientra Pisacane al centro della difesa a fare coppia con Klavan, ma il ritorno più importante è quello di Cragno che abbiamo già visto la scorsa settimana con l’Inter. A centrocampo Ionita e Oliva insieme a Nandez, intoccabili Joao Pedro e Simeone.Indisponibili: Rog, Cerri, Ragatzu, Ceppitelli, Cacciatore, Pavoletti.Squalificati: -Probabile formazione (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Oliva, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.Giocherà stasera in Coppa Italia contro l’InterIndisponibili: Boateng, Ribery, Castrovilli.Squalificati: Milenkovic, Caceres.Probabile formazione (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Pezzella, Ranieri; Lirola, Benassi, Pulgar, Eysseric, Dalbert; Chiesa, Cutrone.Scontato il turno di squalifica, Cassata torna al centro del campo per completare il reparto insieme a Schone e Sturaro; Ghiglione e Barreca sono i favoriti sulle fasce. Davanti Favilli si gioca il posto con Sanabria per fare coppia con il confermatissimo Goran Pandev.Indisponibili: Zapata, Kouamé, Lerager.Squalificati: -Probabile formazione (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Cassata, Schone, Sturaro, Barreca; Pandev, Favilli.Giocherà stasera in Coppa Italia contro la Fiorentina.Indisponibili: Gagliardini, Brozovic, Asamoah.Squalificati: Lautaro, Berni.Probabile formazione (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Borja Valero, Sensi, Young; Sanchez, Lukaku.Dubbio Pjanic in cabina di regia: il bosniaco ha preso una botta contro il Napoli e se non dovesse farcela è pronto Rabiot con Bentancur che si sposterebbe al centro. Niente tridente, sembrerebbe: l’allenatore sta pensando a Ramsey sulla trequarti con Ronaldo e Dybala coppa d’attacco. Fuori Higuain.Indisponibili: Pjanic, De Sciglio, Danilo, Chiellini, Khedira, Demiral.Squalificati: -Probabile formazione (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Ramsey; Ronaldo, Dybala.Simone Inzaghi si porta avanti il dubbio Correa, dopo averlo schierato titolare la settimana scorsa sta valutando se rimetterlo dal primo minuto. La soluzione più probabile stavolta è quella di mettere Caicedo al fianco di Immobile. Il resto della squadra dovrebbe essere quella che ha pareggiato nel derby contro la Roma.Indisponibili: Marusic, Lukaku, Cataldi, Correa.Squalificati: -Probabile formazione (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.Qualche problema tra i pali per Liverani, con Gabriel verso il forfait e il vice Vigorito che prenderebbe il suo posto. In regia non ci sarà Tachtsidis, Petriccione si sposta al centro con l’inserimento di Majer mezz’ala. In attacco la coppia Lapadula-Babacar.Indisponibili: Gabriel, Calderoni, Farias, Tachtsidis.Squalificati: -Probabile formazione (4-3-1-2): Vigorito, Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati; Deiola, Petriccione, Majer: Mancosu; Lapadula, Babacar.Pioli deve fare a meno di Bennacer squalificato, al suo posto giocherà l’altro ex Empoli Krunic con Kessie vicino a lui. Confermato Castillejo sulla fascia destra, dall’altra parte dovrebbe essere Calhanoglu con Rebic ancora verso la panchina. Davanti, infatti, insieme a Ibra, di muovo spazio a Leao.Indisponibili: Calabria, Duarte, Biglia.Squalificati: Bennacer.Probabile formazione (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Krunic, Kessie, Calhanoglu; Leao, Ibrahimovic.Ancora indisponibile Ospina che aveva dato forfait nell’ultimo turno di campionato, al suo posto giocherà Meret col quale si è diviso la porta da inizio stagione. Al centro della difesa confermato Di Lorenzo vicino a Manolas, ancora panchina per Luperto. Fabiàn Ruiz e Zielinski saranno le mezz’ali con Demme in cabina di regia. Davanti si va verso la conferma del tridente.Indisponibili: Allan, Koulibaly, Ghoulam, Mertens, Ospina, Malcuit.Squalificati: -Probabile formazione (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabiàn Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.Ancora problemi dall’infermeria per D’Aversa, che ormai ci ha fatto quasi l’abitudine. Stavolta ha perso il portiere Sepe che ne avrà almeno per 2/3 mesi e verrà temporaneamente sostituito dal vice Colombi (potrebbe arrivare Radu dal Genoa). Out anche Kulusevski, nel tridente con Cornelius e Kurtic ci sarà Sprocati.Indisponibili: Karamoh, Inglese, Kulusevski, Barillà, Sepe.Squalificati: -Probabile formazione (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Kucka, Scozzarella; Sprocati, Cornelius, Kurtic.A destra giocherà Spinazzola e non Florenzi, che potrebbe lasciare la Roma e l’Italia prima della fine del mercato (c’è il Valencia). Ko Diawara, vicino a Veretout ci sarà Cristante. Idee chiare anche davanti per Fonseca, che conferma il tridente che ha preggiato il derby con Dzeko prima punta.Indisponibili: Mkhitaryan, Diawara, Zappacosta, Zaniolo.Squalificati: -Probabile formazione (4-2-3-1): Paul Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.Senza Depaoli e Bereszynski, Ranieri arretra Thorsby sulla linea dei difensori con Tonelli confermato al centro. Ramirez e Jankto le ali e la coppia Vieira-Linetty a fare filtro in mezzo al campo. Davanti intoccabili Quagliarella e Gabbiadini.Indisponibili: Ferrari, Depaoli.Squalificati: Bereszynski.Probabile formazione (4-4-2): Audero; Thorsby, Colley, Tonelli, Murru; Ramirez, Vieira, Linetty, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.Piena emergenza in difesa, dove senza Chiriches, Ferrari e Marlon infortunati e Peluso squalificato, De Zerbi lancerà Fonantesi al centro del reparto a fare coppia con Romagna. Per il resto la coppia Obiang-Locatelli a fare da diga e il tridente Berardi, Traoré e Boga dietro a Ciccio Caputo.Indisponibili: Duncan, Defrel, Chiriches, Ferrari, Marlon.Squalificati: Peluso.Probabile formazione (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Fontanesi, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traoré, Boga; Caputo.Verso il debutto da titolare Kevin Bonifazi, dovrebbe essere lui il terzo in difesa insieme a Cionek e Vicari. In attacco Floccari e Paloschi si giocano il posto lasciato vuoto dalla squalifica di Petagna, sicuro della maglia da titolare Federico Di Francesco. A centrocampo Murgia con Missiroli e Dabo, Strefezza e Reca sulle fasce.Indisponibili: Fares, D’Alessandro.Squalificati: Petagna, Valoti.Probabile formazione (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Murgia, Missiroli, Dabo, Reca; Di Francesco, Floccari.Per salvare la panchina Walter Mazzarri deve fare a meno di uno dei suoi migliori giocatori: Izzo infatti non sarà disponibile perché squalificato, al suo posto è pronto Djidji con Nkoulou e Bremer. Tornano Ola Aina a sinistra e Rincon al centro, dove Meité sostituisce l’altro squalificato Lukic.Indisponibili: Ansaldi, Baselli, Zaza, Edera.Squalificati: Izzo, Lukic.Probabile formazione (3-4-2-1): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Meité, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti.Sami e Troost-Ekong sono gli unici indisponibili di Gotti, che in difesa dovrebbe dare spazio a De Maio insieme a Becao e Nuytinck. In attacco solito ballottaggio Lasagna-Nestorovski per chi affiancherà Okaka con il primo favorito sull’ex Palermo. Centrocampo confermato in blocco.Indisponibili: Samir, Troost-Ekong.Squalificati: -Probabile formazione (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, de Paul, Sema; Lasagna, Okaka.Un paio di dubbi per Juric, tutti dalla trequarti in su. Difesa e centrocampo abbastanza delineati, davanti Di Carmine è in vantaggio su Pazzini e Stepinski per il posto da titolare, supportato da due tra Zaccagni, Pessina e Verre: a partire fuori dovrebbe essere quest’ultimo, con i primi due verso il posto da titolare a supporto dell’unica punta.Indisponibili: Salcedo.Squalificati: -Probabile formazione (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Di Carmine.