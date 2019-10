Fantacalcio, nona giornata: probabili formazioni, Roma in emergenza, Inzaghi col dubbio Correa-Caicedo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Occhio alle scelte nel Fantacalcio , perché la nona giornata di campionato parte venerdì con Verona-Sassuolo. Copritevi se avete giocatori in ballottaggio, il rischio di giocare in dieci è dietro l’angolo perché poi ci sarà anche il turno infrasettimanale. Attenzione massima a dubbi e possibili scelte dell’ultimo momento.Dopo il ko in Champions Gasperini si rituffa in campionato: ancora out Zapata, davanti partirà Muriel dal primo minuto. In difesa non ci sono Palomino e Kjaer, Dijmsiti e Masiello insieme a Toloi. Ballottaggio Hateboer-Castagne a destra, Freuler o Pasalic al centro. Sulla trequarti Malinovskyi insidia Gomez.Indisponibili: Kjaer, Palomino, Zapata.Squalificati: -Probabili formazioni (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel.Qualche problemino per Skorupski con Da Costa in preallarme. Mbaye e Krejci sulle fasce perché oltre a Dijks manca anche Tomiyasu. Svanberg e Schouten si giocano il posto vicino a Poli. Davanti Mihajlovic sta pensando a Santander insieme a Orsolini, Soriano e Sansone, ma il favorito per partire da titolare è Palacio.Indisponibili: Dijks, Destro, Medel, Tomiyasu.Squalificati: -Probabile formazione (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.Corini ha perso Dessena a centrocampo, al suo posto arretra Romulo con Spalek sulla trequarti. L’unico ballottaggio è tra Balotelli e Ayé per chi dovrà affiancare Donnarumma in attacco. Difesa confermata in blocco.Indisponibili: Magnani, Martella, Torregrossa, Ndoj, Tremolada, Dessena.Squalificati: -Probabile formazione (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Donnarumma, Ayé.Dopo il gol della settimana scorsa Faragò è in vantaggio su Pinna per un posto da titolare, a centrocampo uno tra Rog e Ionita giocherà insieme a Cigarini e Nandez. Sulla trequarti agirà un Nainggolan in grande forma, davanti a lui Simeone e Joao Pedro.Indisponibili: Cacciatore, Lykogiannis, Cragno, Pavoletti.Squalificati: -Probabile formazione (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.Tutti a disposizione tranne Rasmussen per Vincenzo Montella, che contro la Lazio ha ampia scelta. L’allenatore dovrebbe confermare la formazione titolare con la difesa a tre, Lirola e Dalbert esterno di centrocampo e Ribery davanti insieme a Chiesa.Indisponibili: Rasmussen.Squalificati: -Probabile formazione (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.Il primo Genoa di Thiago Motta dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3: Ghiglione o Biraschi da terzino destro, dall’altra parte ballottaggio tra Barreca e Pajac perché Criscito è fuori. Confermati Lerager, Radovanovic e Schone a centrocampo, la novità è davanti dove insieme a Kouame e Pinamonti dovrebbe giocare Pandev con l’outsider Gumus.Indisponibili: Sturaro, Favilli, Criscito.Squalificati: -Probabile formazione (4-3-3): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Barreca; Lerager, Radovanovic, Schone; Pandev, Pinamonti, Kouame.Oltre a Sanchez e D’Ambrosio, Conte deve fare ancora a meno di Sensi. Insieme a Brozovic e Barella dovrebbe esserci Gagliardini e non Vecino; Candreva da una parte e Asamoah dall’altra. Davanti non si tocca la coppia Lukaku-Lautaro.Indisponibili: Sensi, D’Ambrosio, Sanchez.Squalificati: -Probabile formazione (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Asamoah; Lautaro, Lukaku.Sarri sta pensando al turnover in vista della gara con il Lecce. In difesa uno tra Rugani e Demiral potrebbero prendere il posto di Bonucci, dentro tutti e due se dovesse riposare anche De Ligt. Bernardeschi sulla trequarti, Rabiot scalpita per un posto a centrocampo e Ronaldo potrebbe andare in panchina. L’allenatore sta pensando alla coppia Higuain-Dybala.Indisponibili: Ramsey, Douglas Costa, De Sciglio, Pjaca, Perin, Chiellini.Squalificati: -Probabile formazione (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Dybala.Simone Inzaghi ha due dubbi da sciogliere: il primo è sulla fascia destra dove Lazzari è favorito su Marusic, l’altro in attacco con Correa o Caicedo vicino a Immobile. Torna Leiva a centrocampo, dietro con Radu e Acerbi c’è Luiz Felipe.Indisponibili: Berisha.Squalificati:Probabile formazione (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.Dopo una buona prova contro il Milan ora Meccariello sorpassa Rispoli sulla fascia destra. Per il resto confermata la squadra che ha pareggiato a San Siro la settimana scorsa, l’unico dubbio di Liverani è tra Falco e Farias vicino a Babacar. Ancora panchina per Lapadula.Indisponinili: Fiamozzi.Squalificati: -Probabile formazione (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar.Pioli prova a ridisegnare il Milan per ripartire da quanto di buono fatto contro il Lecce. Possibile cambio in regia con Bennacer favorito su Biglia, davanti Rebic insidia Suso per un posto nel tridente. Piatek potrebbe rimanere fuori con Leao al centro e Calhanoglu largo a sinistra. In difesa torna Calabria a destra, sulla fascia opposta Hernandez e non Rodriguez.Indisponibili:Squalificati:Probabile formazione (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Hernandez; Paquetà, Biglia, Kessie; Suso, Leao, Calhanoglu.Emergenza terzini per Ancelotti, che deve spostare Di Lorenzo a sinistra con Malcuit a destra. A centrocampo potrebbe giocarsi la carta Elmas che insidia Allan; ballottaggio tra Insigne e Zielinski per chi giocherà esterno sinistro. In attacco Milik favorito su Llorente per fare coppia con Llorente. Out Lozano.Indisponibili: Lozano, Maksimovic, Hysaj, Mario Rui.Squalificati: -Probabile formazione (4-4-2): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Allan, Ruiz, Insigne; Mertens, Milik.Oltre a Inglese (che dovrà rimanere per due settimane con la caviglia ferma, tornerà disponibile tra un mese circa) D’Aversa dovrà rinunciare ancora a Bruno Alves, Demarku va vesrso la conferma in difesa insieme a Darmian, Iacoponi e Gagliolo. Scozzarella è favorito su Hernani per giocare insieme a Barillà e Kucka. Davanti con Gervinho e Kulusevski c’è ancora Cornelius che viene dalla tripletta della settimana scorsa.Indisponibili: Laurini, Bruno Alves, Inglese.Squalificati: -Probabile formazione (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Demarku, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.Piena emergenza per Fonseca con i dirigenti che stanno sondando anche il mercato degli svincolati per pescare qualche rinforzo. Agli infortunati si è aggiunto anche Kluivert squalificato. Contro il Milan dovrebbe esserci Pastore davanti alla difesa vicino a Veretout; il terzetto dietro a Dzeko formato da Florenzi e Perotti larghi con Zaniolo al centro. Spinazzola terzino destro.Indisponibili: Under, Mkhytarian, Diawara, Pellegrini, Kalinic, Cristante, Zappacosta.Squalificati: Kluivert.Probabile formazione (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Pastore, Veretout; Zaniolo, Perotti, Florenzi; Dzeko.Ranieri riparte dal suo 4-4-2 col quale ha fermato la Roma nell’ultimo turno. Rigoni è favorito su Depaoli nonostante una partita sottotono la settimana scorsa, a centrocampo confermato Bertolacci con uno tra Vieira ed Ekdal vicino a lui per sostituire l’infortunato Linetty. Davanti ballottaggio tra Gabbiadini e Bonazzoli per fare coppia con Quagliarella.Indisponibili: Linetty, Seculin.Squalificati: -Probabile formazione (4-4-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Rigoni, Vieira, Bertolacci, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.Di Francesco non recupera per la gara col Napoli ma sulla fascia destra Semplici ritrova Strefezza che parte in vantaggio su Reca. Dall’altra parte c’è Sala, Valdifiori più di Murgia al centro. In attacco Paloschi con uno tra Floccari e Paloschi. Vicari è favorito su Felipe, sicuri del posto Tomovic e Igor.Indisponibili: Di Francesco, Fares, D’Alessandro.Squalificati: -Probabile formazione (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Sala; Floccari, Petagna.Berenguer è l’unico indisponibile di Walter Mazzarri per la sfida contro il Cagliari. L’allenatore sta pensando al 3-4-3 con l’inserimento di Iago Falque nel tridente con Verdi e Belotti, il sacrificato sarebbe Lukic. Ma la strada più probabile è il 3-5-2 con uno tra Verdi e Zaza vicino al Gallo. Qualche dubbio anche sulle fasce, dove se gioca De Silvestri a destra sulla fascia opposta ci sarà Ansaldi, altrimenti l’argentino da una parte e Laxalt sulla sinistra.Indisponibili: Berenguer.Squalificati: -Probabile formazione (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; Ansaldi, Baselli, Rincon, Lukic, Laxalt; Verdi, Belotti.Ancora out Larsen, a destra ci sarà ter Avest con Sema che agirà sulla sinistra. Insieme a Ekong e Samir nel terzetto difensivo ci sarà uno tra Opoku e Becao. De Paul ha il posto da titolare, bisogna capire dove: o farà l’interno di centrocampo come sta giocando dall’anno scorso, e in quel caso Lasagna in attacco insieme a Okaka, oppure De Paul farà coppia con l’ex Watford con l’inserimento di Fofana a centrocampo e Lasagna fuori.Indisponibili: Larsen.Squalificati: -Probabile formazione (3-5-2): Musso; Opoku, Troost-Ekong, Samir; ter Avest, Mandragora, Jajalo, de Paul, Sema; Lasagna, Okaka.Gli attaccanti del Verona non hanno ancora mai segnato, per la sfida con il Sassuolo i dubbi di Juric sono i soliti due: sulla trequarti, dove Zaccagni e Pessina sono favoriti su Salcedo e Verre. Due posti per quattro, con Stepinski unica punta e ancora alla ricerca della prima rete. Nessuna novità in difesa e a centrocampo.Indisponibili: Bessa, Crescenzi, Badu, Tupta.Squalificati: -Probabile formazione (3-4-2-1): Silvestri; Rramhani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Stepinski.