Fantamercato, da Barella a Toljan: i cinque nomi della settimana

Fantacalcio, altra settimana intensa di mercato, telefoni bollenti che squillano a ogni ora del giorno e della notte, proposte da valutare e ufficialità già registrare. Vediamo quali sono stati i cinque nomi caldi di questi giorni.

NICOLO’ BARELLA

Sensi ma non solo, ecco un altro rinforzo per il centrocampo della nuova Inter di Antonio Conte. Dal Cagliari arriva Nicolò Barella in prestito per 12 milioni con un obbligo di riscatto fissato a 25 e circa 3 milioni di bonus. Un’operazione complessiva da 45 milioni, contratto di cinque anni al giocatore che dovrebbe partire titolare nel 3-5-2 del nuovo allenatore nel ruolo di mezz'ala.

TOBY ALDERWEIRELD

Dopo gli addii di Marcano (Porto) e – soprattutto – Manolas ceduto al Napoli, la Roma lavora per rifare la difesa. In questo momento il nome più caldo è quello di Gianluca Mancini dell’Atalanta, ma insieme a lui arriverà anche un altro centrale. Dopo essersi arenata la trattativa per Bartra del Betis Siviglia, i dirigenti giallorossi si stanno muovendo sulla pista inglese che porta a Toby Alderweireld, classe ’89 del Tottenham. Il giocatore ha già dato l’ok ai dirigenti giallorossi sulla base di un quadriennale da tre milioni a stagione, ma manca ancora l’accordo con gli Spurs: la Roma ha messo sul piatto una cifra intorno ai 20 milioni, il Tottenham ne chiede 28 di clausola rescissoria. La trattativa va avanti, Alderweireld è un possibile nuovo nome per il Fanta.

MARIO BALOTELLI

SuperMario Balotelli potrebbe tornare in Italia, tutto vero. Dopo la scadenza del contratto con il Marsiglia, l’attaccante è ora svincolato e libero di trattare per trovare un nuovo club. Balo era entrato nel mirino del Parma ma il ds Faggiano ha smorzato l'entusiasmo dei tifosi: “Lo prenderei, ma per noi costa troppo”. Si è fatta avanti la Fiorentina con Montella che ha lasciato aperta una porta: “E’ un giocatore con grandi potenzialità”. Il club viola non vuole però fare nessuna asta per l’attaccante, per questo i dirigenti potrebbero tentare l’affondo decisivo nella seconda parte di mercato. Controindicazione (anche in questo caso): l’ingaggio troppo alto, sul quale si dovrà trattare.

JEREMY TOLJAN

Bel colpo del Sassuolo, che in settimana ha ufficializzato il terzino destro Jeremy Toljan dal Borussia Dortmund. Arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a quattro milioni e probabilmente prenderà il posto di Lirola, in trattativa con la Fiorentina. “Mi piace il gioco propositivo di De Zerbi, le mie caratteristiche sono perfette per il suo calcio” ha detto il tedesco durante la conferenza di presentazione, aggiungendo che si trova meglio sulla fascia destra ma può adattarsi anche dalla parte opposta.

JESSE JORONEN

Il Brescia ha trovato il portiere per la Serie A. Dopo una frenata e la possibilità che la trattativa saltasse anche per l’inserimento di altre società, il club ha ufficializzato l’acquisto di Jesse Joronen, portiere finlandese classe ’93, dal Copenaghen. Per il giocatore – che ha firmato un contratto fino al 2022 – si è mosso il presidente Cellino in persona, che lo conosceva per averlo visto giocare con il Fulham ai tempi della presidenza del Leeds. Joronen arriva in Italia con la fama di pararigori e quando ha saputo della possibilità di andare al Brescia non ci ha pensato un attimo prima di accettare l’offerta: il portiere è affascinato dalla possibilità di poter giocare in un club dove sono passati calciatori come Baggio, Hagi e Pirlo. Ora tocca a lui: un nuovo portiere al Fanta, all’asta può essere una scommessa.

