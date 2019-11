Fantacalcio, Immobile e Lukaku i migliori: cinque attaccanti da schierare in trasferta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La pausa per le nazionali ci dà il tempo di respirare un po’ anche al Fantacalcio. Siamo solo a un terzo della stagione e tutto è ancora aperto. Se qualche acquisto non ha funzionato, se il giocatore chiave non porta bonus, siamo ancora in tempo per raddrizzare il tiro. Tempo di analisi e bilanci, quindi. A volte capita che alcuni attaccanti facciano più gol in trasferta che in casa. Vediamo chi sono.Al primo posto c’è il capocannoniere della Serie A. Lui è un’eccezione, perché per Ciro giocare in casa o in trasferta cambia poco: fuori casa ha fatto sette gol così come all’Olimpico. Sta vivendo un inizio di stagione fantastico e ha già messo l’Europeo nel mirino.E’ stato uno dei giocatori più pagati nella maggior parte delle leghe. Se a San Siro non ha regalato i bonus che ci si aspettava, fuori casa ha segnati sette gol in sei partite. Un bomber da trasferta, che se inizia ad ingranare anche nelle partite casalinghe può trascinare i fantallenatori che hanno puntato su di lui nonostante qualcuno avesse qualche dubbio.A tratti si è visto quel ragazzino dei tempi di Lecce quando prendeva palla e lasciava tutti sul posto. Muriel ha sfruttato come meglio non poteva l’infortunio di Zapata diventando il punto di riferimento dell’Atalanta. Cinque gol in trasferta, otto totali. E pensare che la partita migliore l’ha giocata in casa facendo una tripletta nel 7-1 all’Udinese.Il Toro ha iniziato a incornare sempre più spesso. Con quattro gol lontano da San Siro è il quarto miglior marcatore nelle partite giocate fuori casa. Che se sommati a quelli di Lukaku insieme hanno segnato 11 dei 15 gol dell’Inter in trasferta. Unica squadra a vincere sei gare esterne su sei.Dietro a Lautaro ci sono una serie di giocatori a tre gol fuori casa: Belotti (Torino), Berardi (Sassuolo), Zapata (Atalanta), Correa (Lazio), Kouame (Genoa), Mancosu (Lecce), Gomez (Atalanta), Kolarov (Roma), Gervinho (Parma), Berenguer (Torino), Insigne (Napoli).