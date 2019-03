Fantacalcio, news e probabili formazioni della 29a giornata

Ultimo aggiornamento: 21:44

La 29a giornata si apre venerdì con l’anticipo delle 20.30 tra Chievo e Cagliari con vista sulla salvezza. Il big match è quello di domenica alle 15: una Roma in difficoltà ospita il Napoli di Ancelotti che vuole allungare sulle milanesi per difendere il secondo posto. Inter-Lazio è la sfida che chiude la giornata domenica sera.ATALANTA – Occhio al turnover, Gasperini prepara la gara contro il Parma con cinque diffidati: Freuler, Gomez, Ilicic, Masiello e Zapata. Tra tutti, l’assenza più probabile è quella del difensore che lascia il posto a Toloi tornato a disposizione.Indisponibili: Varnier.Squalificati: -Probabile formazione (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Mancini; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.BOLOGNA – Lavoro differenziato per Santander ed Helander, che dovrebbe partire comunque titolare contro il Sassuolo. Orsolini in vantaggio su Destro per affiancare Soriano e Sansone dietro a Palacio.Indisponibili: Santander.Squalificati: Lyanco.Probabile formazione (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Helander, Dijks; Poli, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.CAGLIARI – Sono rientrati i nazionali azzurri e tra loro c’era anche Pavoletti, che dopo il gol al debutto con l’Italia dovrà saltare la gara contro il Chievo per squalifica. Al suo posto Joao Pedro con Birsa, Cerri in panchina. Sulla fascia sinistra Lykoggianis insidia Pellegrini.Indisponibili: Despodov, Castro.Squalificati: Pavoletti.Probabile formazione (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; Birsa, Joao Pedro.CHIEVO – Il dubbio più grande è in attacco, su chi dovrà affiancare Pellissier. Uno tra Stepinski e Meggiorini, con il polacco favorito.Indisponibili: Tomovic, Bani, Schelotto, Seculin.Squalificati -Probabile formazione (3-5-2): Sorrentino; Andreolli, Cesar, Barba; Depaoli, Hetemaj, Dioussé, Giaccherini, Jaroszynski; Pellissier, Stepinski.EMPOLI – Con il ritorno di Andreazzoli, Uçan potrebbe aver più spazio da qui a fine stagione. Partendo dalla gara contro la Juve, nella quale il turco dovrebbe essere schierato da trequartista dietro a Farias e Caputo. Verso la conferma Pajac dopo il gol contro il Frosinone.Indisponibili: Mchedlidze, Antonelli, Polvani, La Gumina.Squalificati: Silvestre.Probabile formazione (4-3-1-2): Dragowski; Di Lorenzo, Maietta, Dell’Orco, Pajac; Traoré, Bennacer, Krunic; Uçan; Farias, Caputo.FIORENTINA – Le condizioni di Chiesa sono tenute costantemente sott’occhio perché Pioli non vuole rischiarlo. L’attaccante si è fermato con la Nazionale a causa di un sovraccarico muscolare, e contro il Torino potrebbe partire dalla panchina per entrare a gara in corso. Ceccherini al posto dello squalificato Pezzella, rientra Lafont tra i pali.Indisponibili: Edimilson, Pjaca.Squalificati: Pezzella.Probabile formazione (4-3-2-1): Lafont; MIlenkovic, Ceccherini, Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Dabo; Mirallas, Gerson, Muriel.FROSINONE – Lavoro differenziato per Pinamonti che non ci sarà nello scontro diretto contro la Spal. L’altro assente è Gori, che oggi ha svolto terapie. Formazione abbastanza definita con Ciano e Ciofani davanti, l’unico dubbio è sulla fascia destra dove si giocano un posto Paganini e Zampano.Indisponibili: Pinamonti, Gori.Squalificati: Goldaniga.Probabile formazione (3-5-2): Sportiello; Ariaudo, Salamon, Capuano; Paganini, Chibsah, Maiello, Valzania, Molinaro; Ciano, Ciofani.GENOA – E’ finita 11-0 l’amichevole contro l’Arenzano (Promozione) per preparare la sfida con l’Udinese. Tra i protagonisti, un ritrovato Lapadula: con quattro gol segnati ha dimostrato di potersi giocare le sue carte e Prandelli sta pensando se schierarlo a sorpresa al posto di Sanabria. Bene anche Favilli (doppietta), che sta lavorando per ritrovare il ritmo partita dopo uno stop di due mesi.Indisponibili: Favilli, Hiljemark.Squalificati: -Probabile formazione (4-4-2): Radu; Pereira, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Rolon Lazovic; Kouamé, Sanabria.INTER - De Vrij rischia fino a 20 giorni di stop per una distrazione all’adduttore, al suo posto è pronto Miranda. Joao Mario trequartista, Nainggolan al massimo in panchina. Perisic e Icardi in squadra insieme nella partitella, l’argentino potrebbe tornare tra i convocati. Allenamento a parte per Brozovic, ma le sue condizioni non dovrebbero preoccupare.Indisponibili: Nainggolan, Vrsaljko, de Vrij.Squalificati: -Probabile formazione (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Joao Mario, Perisic; Lautaro.JUVENTUS – Molto probabilmente Ronaldo salterà la gara con l’Empoli. Il portoghese ha subito una lesione ai flessori della coscia destra durante la partita contro la Serbia ed è volato a Barcellona per un nuovo parere medico. L’obiettivo è capire se sarà a disposizione contro l’Ajax il 10 aprile. Allegri torna alla difesa a quattro: potrebbe esserci una chance dal primo minuto per Dybala, torna titolare Kean.Indisponibili: Barzagli, Douglas Costa, Cuadrado, Ronaldo.Squalificati: -Probabile formazione (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Kean.LAZIO – Ottimismo per Radu e Leiva, nonostante non si siano allenati ieri. Ancora fuori Parolo, Correa insieme a Immobile e Luis Alberto a centrocampo. Recuperato Patric.Indisponibili: Lukaku.Squalificati: -Probabile formazione (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.MILAN – Gattuso prepara la gara contro la Sampdoria con il dubbio Rodriguez: il terzino è uscito all’intervallo di Svizzera-Danimarca a causa di un problema muscolare, verrà valutato nelle prossime ore.Indisponibili: Bonaventura.Squalificati: -Probabile formazione (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Çhalhanoglu;NAPOLI – Lavoro differenziato per Fabiàn Ruiz, che dovrebbe essere convocato contro la Roma ma sarà in dubbio fino all’ultimo. Milik è rientrato in anticipo dalla nazionale rispetto al programma stabilito, insieme a lui è ballottaggio tra Mertens e Insigne. Zielinski, squalificato per domenica, usufruirà di un permesso concesso dal club.Indisponibili: Ospina, Albiol, Chiriches, Diawara.Squalificati: Zielinski.Probabile formazione (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabiàn Ruiz, Verdi; Mertens, Milik.PARMA – D’Aversa ritrova Roberto Inglese per la sfida con l’Atalanta. L’attaccante oggi si è allenato in gruppo, col quale sono tornati anche Bastoni, Dimarco, Kucka e Schiappacasse. Barillà ha svolto solo una parte del lavoro con i compagni, Stulac a parte.Indisponibili: Barillà, Stulac, Grassi.Squalificati: -Probabile formazione (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Rigoni; Siligardi, Inglese, Gervinho.ROMA – Kolarov è rientrato in gruppo dopo una parte di lavoro differenziato, ma andrà in panchina con Juan Jesus dal primo minuto. Pellegrini fuori per precauzione dopo il problema al polpaccio, Ünder recupera per la panchina. In attacco la coppia Schick-Dzeko.Indisponibili: Pastore, Manolas, Pellegrini, De Rossi, Florenzi, El Shaarawy.Squalificati: -Probabile formazione (4-4-2): Olsen; Karsdorp, Fazio, Marcano, Juan Jesus; Zaniolo, Cristante, Nzonzi, Kluivert; Schick, Dzeko.SAMPDORIA – Piena emergenza a centrocampo per Giampaolo, che ha a disposizione solo Jankto, Linetty e Praet. Oltre a Barreto, infatti, l’allenatore perde anche Ekdal e Ronaldo Vieira, che sono stati sostituiti durante le gare delle rispettive nazionali entrambi per problemi al ginocchio destro. Si rivede Gabbiadini che ha superato una leggera influenza.Indisponibili: Barreto, Caprari, Ekdal, Vieira.Squalificati: -Probabile formazione (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Praet, Linetty, Jankto; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella.SASSUOLO – Lavoro differenziato per Berardi, nelle prossime ore si valuterà se farlo partire titolare: in caso di forfait, è pronto Babacar che in quel caso si sposterebbe al centro con Djuricic a destra. Nel tridente offensivo confermatissimo Boga. Rogerio rientra dopo una contusione al piede ed è favorito su Di Francesco sulla fascia sinistra.Indisponibili: Magnanelli, Adjapong, Brignola.Squalificati: -Probabile formazione (3-4-3): Consigli; Demiral, Ferrari, Peluso; Lirola, Duncan, Sensi, Rogerio; Berardi, Djuricic, Boga.SPAL – Semplici ha recuperato anche Felipe e ha tutti a disposizione per preparare la partita contro il Frosinone a eccezione di Valoti. Differenziato per Fares che è rientrato dagli impegni con l’Algeria, domani tornerà Gomis.Indisponibili: Valoti.Squalificati: -Probabile formazione (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna.TORINO – Meité verso l’esclusione dopo la brutta prestazione contro il Bologna, al suo posto dovrebbe giocare Lukic. Mazzarri pensa a Iago Falque titolare vicino a Belotti: lo spagnolo è sempre subentrato nelle ultime due partite e ora potrebbe scavalcare Zaza.Indisponibili: -Squalificati: Aina, Nkoulou.Probabile formazione (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Moretti; De Silvestri, Lukic, Rincon, Baselli, Ansaldi; Iago Falque, Belotti.UDINESE – Mandragora e Lasagna tra i primi a rientrare dalle impegni con le nazionali, l’attaccante favorito su Okaka per partire vicino a Pussetto e De Paul.Indisponibili: Behrami, Nuytinck, Samir, D’Alessandro, Badu, Barak.Squalificati: -Probabile formazione (4-3-3): Musso; Larsen, Ekong, De Maio, Zeegelaar; Fofana, Sandro, Mandragora; Pussetto, Lasagna, De Paul.