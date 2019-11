Fantacalcio, da Immobile a Belotti: cinque attaccanti da schierare in casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Settimana di pausa, per il campionato e per il Fantacalcio. E’ tempo di nazionali: road to Euro 2020. Nelle gare di qualificazione, l’Italia sarà impegnata venerdì alle 20.45 contro la Bosnia e lunedì 18 alla stessa ora con l’Armenia. Il turno di stop di metà novembre serve ai fantallenatori per fare un primo bilancio arrivati a un terzo del campionato. Intuizioni giuste e scommesse perse, conferme e rischi. Vediamo allora chi sono i migliori attaccanti da schierare nelle partite in casa.Re Ciro ha già superato quota 100. Ancora in gol contro il Lecce (101 reti in maglia biancoceleste), quest’anno sta trascinando la squadra a suon di bonus facendo impazzire l’Olimpico. Immobile è andato a segno in tutte e cinque le ultime partite giocate in casa, sette le reti segnate nel suo stadio. Dopo una stagione tra alti e bassi, quest'anno è tornato ai suoi livelli.I rigori sono sicuramente un fattore in più a favore del brasiliano, che quest’anno è uno dei protagonisti della sorpresa Cagliari: in casa ha segnato cinque gol in sette partite. Sempre al centro dell'azione e spalla ideale del Cholito Simeone.Forse ci si aspettava qualcosa in più da lui in questo inizio di stagione, ma quando gioca allo Stadium Ronaldo è quasi sempre una certezza: cinque reti in casa per quello che probabilmente è stato il giocatore più pagato all’asta, solo Immobile meglio di lui.Sì esatto, proprio lui. E’ un po’ la sorpresa di questa classifica. Con il gol segnato contro la Roma l’ex attaccante del Parma è salito a cinque centri in casa, come Ronaldo e Joao Pedro. Sta sostituendo Inglese infortunato e lo sta facendo anche piuttosto bene. E considerando che non ha giocato due gare in casa, al Tardini ha una media di un gol a partita: 5 su 5.Un altro bomber da schierare sempre in casa è il Gallo Belotti. L'attaccante granata è a quota quattro gol segnati all’Olimpico, arrivati quasi tutti a inizio stagione: due nelle prime tre giornate, poi la doppietta contro il Milan a fine settembre.