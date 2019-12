Fantacalcio, da Ibrahimovic a Cutrone: le 5 trattative sotto l'albero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’asta di riparazione può diventare fondamentale per la vostra stagione. C’è chi non vuole toccare nulla per non rovinare una rosa perfetta, chi invece cerca la svolta rivoluzionando la squadra e chi, infine, cerca quei due o tre rinforzi che possono far fare il salto di qualità. Con il 2020 è in arrivo anche l’apertura del mercato, che inizierà giovedì 2 gennaio e andrà avanti fino al 31. Idee, sondaggi, proposte e strette di mano: vediamo quali sono le cinque trattative più calde.Partiamo da un giocatore che la sua scelta l’ha già fatta: Zlatan is back. Ibra torna al Milan e sarà il top player delle aste di gennaio. A 38 lo svedese si rimette in gioco e avrà bisogno di un po’ di tempo prima di tornare in forma: non si allena da circa due/tre mesi, ma in rossonero ha il posto fisso da titolare.Dall’Atalanta alla Juve, via Parma. Dejan Kulusevski è un promesso sposo bianconero per giugno. Nel frattempo, il talento svedese dovrebbe rimanere in gialloblù fino a fine stagione. La trattativa con la Juventus (35 milioni più 10 di bonus) è uno stimolo in più per Kulu per fare ancora meglio nella seconda parte di stagione. Chi ce l’ha se lo tenga stretto perché è lui la stella del Parma. Poi sarà Juve.E regista fu. Il Napoli ha trovato il giocatore che dovrà mettere ordine in mezzo al campo: il Celta Vigo ha detto sì all’offerta di 16 milioni più 2 di bonus. Nei prossimi giorni il giocatore firmerà un contratto un contratto fino al 2024 con un ingaggio di 2 milioni di euro all’anno. Segno che gli azzurri puntano sul centrocampista classe ’94. Bonus? Non moltissimi a dire il vero, appena 6 gol e 13 assist in carriera. E’ il classico giocatore da 6/6.5 che gioca davanti alla difesa.Il Milan prova a piazzare il primo acquisto del mercato invernale studiano l’operazione alla Theo Hernandez. L’obiettivo è quello di convincere il Barcellona ha cederlo in prestito con diritto di riscatto, nelle idee dei rossoneri Todibo si giocherebbe il posto da titolare con Musacchio per affiancare Romangoli. Classe ’99, ha scoperto il grande calcio l’anno scorso debuttando col Tolosa. Un anno esatto fa il Barcellona punta su di lui per una cifra simbolica di un milione di euro. Tre presenze in questa stagione.Da un possibile futuro rossonero a un giocatore che il Milan l’ha lasciato in estate per sbarcare in Premier, al Wolverhampton. Ma che presto potrebbe tornare in Serie A: ci sta provando la Fiorentina, che come attaccante di ruolo ha solo il classe 2000 Vlahovic e il brasiliano Pedro, che finora ha giocato poco e niente. Se dovesse tornare in Italia, Cutrone potrebbe essere un nome intrigante per l’asta: i viola hanno fatto una prima offerta di 15 milioni per il prestito con diritto di riscatto ma i Wolves hanno respinto la proposta.