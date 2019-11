Fantacalcio, da Calabria a Romero: i 5 giocatori con più cartellini

Fantacalcio, dopo una settimana di pausa per le nazionali, nel week end ricomincerà il campionato con la sfida tra Atalanta e Juventus che aprirà la 13a giornata sabato alle ore 15. Dopo aver analizzato gli attaccanti su chi sono i migliori bomber in casa e in trasferta, vogliamo puntare la lente d’ingrandimento sui giocatori che prendono più cartellini, quelli che quando vengono schierati il primo pensiero è che non vengano espulsi. Vediamo chi sono i cinque giocatori che hanno portato più malus alla loro fantasquadra per i cartellini presi.

DAVIDE CALABRIA (Milan)

E’ uno dei giocatori risucchiati dalla crisi del Milan. Classe ’97 e ancora tanto da imparare nei grandi palcoscenici. La voglia di mettersi in vetrina che spesso lo porta ad avere degli eccessi: due ammonizioni, un doppio giallo che gli è costato un cartellino rosso e un’espulsione diretta per Calabria, che è il giocatore del campionato con più malus da cartellini nelle nove partite giocate.

GARY MEDEL (Bologna)

Dalla difesa al centrocampo: ruolo “scomodo” per Medel che non è mai stato un giocatore da bonus al Fantacalcio. Anzi: gioca davanti alla difesa e il suo compito principale è quello di fermare gli avversari prima che arrivino sulla trequarti: quattro ammonizioni e un rosso diretto in otto presenze per il cileno del Bologna.

RONALDO VIEIRA (Sampdoria)

Ronaldo Vieira è un giocatore rimasto svincolato in molte Leghe. Un centrocampista da sesto slot che si può prendere solo in Fanta da 10/12 persone. Non una primissima scelta. A parlare per lui sono i numeri: tre gialli e un’espulsione diretta in undici gare, se poi ci si aggiunge che la Samp è in zona retrocessione…

CRISTIAN ROMERO (Genoa)

In questa speciale classifica, forse il difensore argentino è il migliore nonostante le sei ammonizioni, ma è l’unico che – per ora – non è stato mai buttato fuori in dieci presenze. Sei gialli vuol dire -3 al Fanta, ma spesso è pericolo in area avversaria quando ci sono calci piazzati e anche se non ha ancora mai segnato potrebbe farsi perdonare presto per qualche giallo di troppo.

MATEO MUSACCHIO (Milan)

Il fatto che tra i cinque giocatori con più cartellini ce ne siano due del Milan la dice lunga sul momento dei rossoneri. Dopo Calabria ecco Musacchio, che con due gialli e un rosso diretto è il quinto giocatore del campionato ad aver preso più malus dovuti ai cartellini nelle nove gare in cui ha giocato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA