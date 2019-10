Fantacalcio, le ultime dai club in vista della 10a giornata: Mertens in ballottaggio, Immobile da mettere a occhi chiusi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo un turno piena di sorprese con i sette gol dell’Atalanta e Spal e Lecce che hanno fermato Napoli e Juventus, è già tempo di mettere la formazione per la decima giornata. Si parte oggi alle 19 con Parma-Verona, vediamo le possibile scelte degli allenatori, chi mettere e chi evitare.Ok Sepe tra i pali dei gialloblù, anche Darmian in difesa può essere una buona scelta. Kucka sta deludendo e si può lasciare fuori, occhio davanti per Karamoh dopo il gol contro l’Inter è in ballottaggio con Sprocati. Gli attaccanti del Verona sono ancora a secco e si possono evitare, che sia Di Carmine o Stepinski (il primo è in vantaggio). Kumbulla è una delle sorprese, a centrocampo rientra Veloso ed è uno dei pochi che si possono pescare insieme ad Amrabat.Cistana ha gli occhi della Juve puntati e vuole fare una prestazione super, Tonali più di Bisoli ma considerate sempre che davanti c’è l’Inter. Mateju è favorito su Martella sulla fascia sinistra, in attacco Donnarumma si può mettere ma copritevi perché è in ballottaggio con Ayè. L’ex Balotelli sicuro del posto. Handanovic si può schierare perché in cerca di riscatto dopo qualche gol subito di troppo, davanti a lui torna la difesa titolare con Skriniar, Godin, De Vrij. Candreva più di Asamoah che è in ballottaggio con Biraghi, al centro semaforo verde per Barella. Lukaku in vantaggio su Politano, a Brescia va messo anche se dovesse giocare 20’.Meret si esalta in queste partite, Luperto favorito su Mario Rui per giocare a sinistra ma l’unico che convince in difesa è il solito Koulibaly. Callejon a destra è a caccia di bonus, dall’altra parte Zielinski e Insigne si giocano un posto. Fabiàn più da bonus di Allan. Mertens e Llorente sono i ballottaggio ma c’è aria di bonus e vanno schierati, così come Milik. Muriel viene da tre gol e non si può lasciare fuori, occhio a Ilicic perché potrebbe partire dalla panchina. De Roon sta meglio di Freuler, Malinovskyi può essere la sorpresa. In difesa ci fidiamo solo di Toloi.Olsen sta diventando sempre più una certezza e si può mettere, occhio alla difesa perché solo Pisacane e Pellegrini – consigliato – sono sicuri di una maglia da titolare. A centrocampo El Pata Castro è sempre una scelta valida anche se si gioca il posto con Rog, Nandez va confermato e parte favorito su Ionita. Ok Nainggolan, Simeone e Joao Pedro vogliono i bonus. Bel Bologna potrebbe partire dalla panchina Palacio, torna Orsolini e si può mettere, Soriano in crescita. Uno tra Poli e Dzemaili vicino a Svanberg che sta crescendo sempre di più, in difesa ancora fuori Dijks con Krejci e Mbaye sulle fasce e Danilo insieme a ani o Denswil. Meglio i centrali dei terzini.Chi ha Demiral può schierarlo perché dovrebbe giocare lui con Bonucci, possibile turno di riposo per De Ligt. A centrocampo l’unico ballottaggio è tra Matuidi e Rabiot, Bentancur si può lanciare tenendo conto che non è Pjanic. Bernardeschi non vive un momento positivo, se avete alternative migliori si può anche lasciare fuori. Davanti ci sarà Dybala con Ronaldo, voi mettete anche Higuain (coprendovi), perché il Pipita non si lascia mai fuori. Occhio in porta dove Buffon insidia Szczesny. Qualche giocatore del Genoa si può prendere ma con intelligenza: Kouame è in forma, Ghiglione può colpire ma è in ballottaggio con Biraschi. L’esperienza di Schone può fare la differenza. Difesa e portiere da evitare.Solito ballottaggio a destra tra Marusic e Lazzari con il primo favorito. In difesa il leader è Acerbi e va messo senza paura, Luis Alberto viene da una buona prestazione e Milinkovic è un po’ in calo. Parolo o Cataldi al posto di Leiva. L’ex Immobile potete schierarlo a occhi chiusi, vicino a lui Caicedo e Correa si giocano un posto. Nel Toro Lyanco o Djidji con Izzo e Nkoulou che sono comunque i due consigliati. Ansaldi meglio di Laxalt che potrebbe lasciare il posto a De Silvestri, meglio evitare i centrali Rincon e Baselli che rischiano il cartellino (soprattutto il primo). Per Belotti fate copia e incolla da Immobile, Zaza non è una scelta assurda perché viene da un gol: meglio lui di Iago Falque, col quale è in ballottaggio.Audero punta al clean sheet contro uno dei peggiori attacchi del campionato, per il resto la Sampdoria di questo momento è un campo minato: i terzini possono fare meno danni dei centrali, a centrocampo Rigoni si gioca il posto con Depaoli ed Ekdal è favorito su Bertolacci al centro. Quagliarella può finalmente sbloccarsi, Gabbiadini l’unico a salvarsi contro il Bologna. Il Lecce sta acquistando fiducia partita dopo partita, Calderoni è tra le sorprese del Fanta, Meccariello è in vantaggio su Rispoli. La Mantia insidia Mancosu che alla fine dovrebbe partire titolare e potete schierarlo perché batte anche i rigori. Falco ci piace più di Lapadula, Babacar verso l’esclusione.Difesa del Sassuolo da evitare in blocco, Duncan e Traoré possono essere due scommesse a centrocampo e davanti Ciccio Caputo dovrebbe riprendersi il posto da titolare con l’esclusione di Defrel. Berardi è in forma, pensate a Djuricic se vi piacciono gli azzardi. Montella sarà senza Ribery per le prossime tre giornate, con Chiesa ci sarà Boateng, chi l’ha preso può finalmente lanciarlo. Castrovilli ormai è un punto fermo, Pulgar ha il fattore rigori e Badelj non è da bonus e potrebbe anche lasciare spazio a Benassi. In difesa peschiamo Milenkovic e Pezzella, sempre pericolosi sui corner.La squadra di Tudor rischia di essere ancora sotto choc dopo i sette gol presi contro l’Atalanta. In difesa prendete il meno possibile, Musso solo se non avete alternative migliori. De Paul ok se credete nel riscatto dopo un periodo deludente, Mandragora è favorito su Fofana ma la sorpresa può essere Walace dal primo minuto. In attacco l’unica certezza si chiama Stefano Okaka che cerca il gol dell’ex e come terza punta può essere un’idea. Fonseca sceglie ancora Mancini a centrocampo vicino a Veretout, che batte i corner e può diventare uomo assist. Kolarov non si lascia fuori perché può tirare fuori il bonus per ogni punizione che calcia, Florenzi dovrebbe tornare sulla fascia destra ed è favorito su Spinazzola che non sta benissimo. Zaniolo è on fire e non si discute, con lui ci sono Kluivert che rientra dalla squalifica e uno tra Perotti e Pastore.Il Milan non riesce ad uscire dal tunnel, uno dei pochi che si salvano è Gigio Donnarumma. In difesa sì a Hernandez, un treno sulla fascia; a destra dovrebbe giocare Duarte che al momento è in pole su Calabria e Conti. Bennacer dovrebbe giocare al posto di Biglia ma è poco da fantacalcio, Kessie viene da una brutta prestazione e Paquetà è l’unico sul quale si può sperare. Davanti può rimanere fuori Leao, che se avete un titolare per coprirvi potete schierare comunque. Nella Spal Strefezza può essere una delle sorprese di giornata, con Murgia e Missiroli a centrocampo dovrebbe esserci Kurtic e non Valdifiori. Reca più di Sala a sinistra ma non siamo convinti. Vicari per un buon voto, Petagna cerca il gol dell’ex, è testa a testa tra Paloschi e Floccari per chi giocherà vicino a lui.