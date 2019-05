​​Fantacalcio 36ª giornata, i consigli: probabili formazioni e chi schierare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultime tre giornate di campionato, tutto ancora aperto in chiave Europa dove ci sono più squadre a pochi punti di distanza. Chi sarà la terza retrocessa in Serie B insieme a Chievo e Frosinone? Anche da quelle parti la classifica è molto corta e sarà battaglia fino all’ultimo.ATALANTAGasperini affronta il Genoa da ex con diverse assenze importanti. L’allenatore infatti dovrà fare a meno di Masiello, Mancini e Gomez, tutti e tre squalificati. L’idea è quella di arretrare Hateboer in difesa insieme a Djimsiti e Palomino e largo a destra lanciare Castagne con Gosens dalla parte opposta. Davanti, al posto del Papu, ci sarà Pasalic trequartista dietro a Ilicic e Zapata.Indisponibili: Barrow, Varnier, Toloi.Squalificati: Masiello, Mancini, Gomez.Probabile formazione (3-4-1-2): Gollini; Hateboer, Djimsiti, Palomino; Castagne, Freuler, de Roon, Gosens; Pasalic; Ilicic, Zapata.BOLOGNAMihajlovic non è stato contento della reazione di Sansone e Dijks che si sono fatti espellere a partita finita contro il Milan. Col Parma saranno squalificati tutti e due così come Poli. Si torna al 4-2-3-1 con Dzemaili vicino a Pulgar davanti alla difesa, dove a sinistra ci sarà Krejci al posto di Dijks. Sulla trequarti Orsolini, Soriano ed Edera che sostituisce Sansone. Palacio unica punta.Indisponibili: Nagy, Mattiello.Squalificati: Poli, Sansone, Pulgar.Probabile formazione (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Krejci; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Edera; Palacio.CAGLIARINel Cagliari che ospiterà la Lazio ci sarà il ritorno di Pellegrini a sinistra. Barella torna a centrocampo insieme a Deiola e Cigarini per sostituire Ionita squalificato e Faragò che ha finito la stagione a causa di una lesione del cercine acetabolare. Sulla trequarti c’è Birsa e in attacco la solita coppia João Pedro-Pavoletti.Indisponibili: Klavan, Castro, Faragò.Squalificati: Ionita.Probabile formazione (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Romagna, Pellegrini; Deiola, Cigarini, Barella; Birsa; João Pedro, Pavoletti.CHIEVOTante assenze per Di Carlo, che contro l’Inter rischia di non avere nemmeno Depaoli sostituito contro la Spal per un problema fisico. Se non dovesse farcela, è pronto Karamoko dal primo minuto. In una squadra con tanti giovani, l’allenatore in difesa punta sull’esperienza di Frey, Andreolli e Cesar. Confermatissimo Vignato sulla trequarti, a sinistra potrebbe giocare ancora il classe 2001 Ndrecka. In attacco, vicino a Meggiorini, in pole c’è l’altro baby – 2000 – Grubac.Indisponibili: Depaoli, Bani, Rossettini, Sorrentino, Giaccherini, Djordjevic, Schelotto, Seculin.Squalificati: Dioussé.Probabile formazione (3-4-1-2): Semper; Frey, Cesar, Andreolli; Karamoko, Rigoni, Hetemaj, Ndrecka; Vignato; Meggiorini, Grubac.EMPOLIDopo aver conquistato tre punti fondamentali contro la Fiorentina, l’Empoli continua a inseguire la salvezza che passa anche dalla sfida di Genova contro la Sampdoria. Andreazzoli è orientato a confermare la stessa formazione che ha vinto la settimana scorsa, l’unica eccezione potrebbe essere l’inserimento di Dell’Orco in difesa se dovesse riuscire a recuperare da un problema fisico. Altrimenti insieme a Veseli e Silvestre ci sarà ancora Nikolaou.Indisponibili: Dell’Orco, Antonelli, Maietta, Polvani, Diks, La Gumina.Squalificati: -Probabile formazione (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Nikolaou; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic, Pajac; Farias, Caputo.FIORENTINAMontella prepara la partita contro il Milan senza capitan Pezzella, out dieci giorni per una frattura allo zigomo: dentro Ceccherini e Hugo insieme a Milenkovic. In attacco Chiesa torna titolare vicino a Muriel con Simeone in panchina. Fuori Veretout per squalifica, in mezzo al campo dovrebbero giocare Benassi, Dabo ed Edimilson, con Mirallas e Biraghi sulle fasce.Indisponibili: Pezzella, Pjaca.Squalificati: Veretout.Probabile formazione (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Hugo, Ceccherini; Mirallas, Benassi, Dabo, Edimilson, Biraghi; Chiesa, Muriel.FROSINONEIl Frosinone ormai già retrocesso in Serie B giocherà contro l’Udinese senza il portiere titolare Sportiello, assente per squalifica dopo il giallo preso nel’ultimo turno col Sassuolo. Al suo posto giocherà Bardi. Per il resto dovrebbe essere confermata la formazione della settimana scorsa, con Ciano e Pinamonti coppia d’attacco.Indisponibili: Gori, Viviani, Salamon.Squalificati: Sportiello.Probabile formazione (3-5-2): Bardi; Goldaniga, Ariaudo, Brighenti; Paganini, Cassata, Sammarco, Valzania, Beghetto; Ciano, Pinamonti.GENOAPrandelli, senza Lazovic alle prese con un edema al polpaccio, dovrebbe confermare la formazione che ha pareggiato contro la Roma: la chiave del gioco rossoblù è Bessa, che può fare sia l’esterno di sinistra in un 4-4-2, o spostarsi sulla trequarti dietro a Kouame e Lapadula e lasciare il centrocampo a tre con Lerager, Radovanovic e Veloso.Indisponibili: Mazzitelli, Favilli, Sturaro, Hiljemark, Lazovic.Squalificati: -Probabile formazione (4-4-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Veloso, Bessa; Kouame, Lapadula.INTERL’Inter giocherà il posticipo di lunedì sera senza D’Ambrosio e Brozovic squalificati e de Vrij alle prese con una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra. In dubbio Vecino per una contrattura, se l’uruguaiano non dovesse recuperare sulla linea mediana ci saranno Gagliardini e Borja Valero. In difesa Cedric a destra, Miranda insieme a Skriniar al centro. In attacco Lautaro è ancora in vantaggio su Icardi.Indisponibili: Vecino, Vrsaljko, de Vrij.Squalificati: D’Ambrosio, Brozovic.Probabile formazione (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, Skriniar, Miranda, Asamoah; Gagliardini, Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro.JUVENTUSAlex Sandro non sta benissimo e Allegri non vuole rischiarlo, per questo a sinistra dovrebbe giocare ancora Spinazzola. In netto recupero Paulo Dybala, che si è quasi ripreso del tutto da un problema al quadricipite e si gioca un posto da titolare contro la Roma. Bentancur ed Emre Can potrebbero tornare titolari dopo i problemi muscolari e sono in ballottaggio con Cuadrado e Matuidi. L’unico sicuro del posto a centrocampo dovrebbe essere Pjanic. Senza Bernardeschi, se Dybala dovesse rimanere fuori Cancelo avanza nel tridente d’attacco con De Sciglio in difesa.Indisponibili: Rugani, Can, Bentancur, Alex Sandro, Douglas Costa, Dybala, Mandzukic, Perin, Khedira.Squalificati: Bernardeschi.Probabile formazione (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Chiellini, Bonucci, Spinazzola; Cuadrado, Pjanic, Matuidi; Cancelo, Kean, Ronaldo.LAZIOMilinkovic verrà monitorato giorno dopo giorno per non rischiarlo contro il Cagliari in vista della finale di Coppa Italia: l’idea di Inzaghi è quella di fargli giocare uno spezzone di partita nella gara di campionato per poi averlo al cento per cento contro l’Atalanta. In attacco dovrebbe essere confermata la coppia Immobile-Caicedo, fuori Correa. Dopo la prestazione negativa di Wallace, in difesa dovrebbe esserci Luiz Felipe insieme ad Acerbi e Bastos.Indisponibili: Milinkovic, Radu, Berisha, Lukaku.Squalificati: -Probabile formazione (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Marusic, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.MILANTre giornate di squalifica e stagione finita per Paquetà, con il Milan che è orientato a non presentare ricorso per il brasiliano. Dopo le polemiche degli ultimi giorni, Gattuso potrebbe schierare titolare Bakayoko che si gioca il posto con Josè Mauri. Biglia in dubbio per una contusione ossea e muscolare, nessun problema per Çalhanoglu che è in ripresa da un affaticamento muscolare e dovrebbe essere arretrato a centrocampo. Davanti Suso e Borini insieme a Piatek.Indisponibili: Strinic, Calabria, Bonaventura, Caldara, Biglia.Squalificati: Paquetà.Probabile formazione (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Romangoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Çalhanoglu; Suso, Piatek, Borini.NAPOLIOcchio alla porta, contro la Spal potrebbe esserci Ospina e non Meret. Il portiere colombiano dovrà giocare almeno due delle ultime tre partite rimaste per far scattare automaticamente il riscatto. Per il resto torna titolare Callejon a destra e Zielinski si riposiziona sulla fascia opposta con Fabiàn al centro insieme ad Allan. In difesa Hysaj e Ghoulam sono favoriti su Malcuit e Mario Rui. Milik ancora verso la panchina.Indisponibili: Maksimovic, Diawara, Chiriches.Squalificati: -Probabile formazione (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabiàn, Zielinski; Insigne, Mertens.PARMAD’Aversa avanti col 5-3-2. Qualche problema a centrocampo dove mancheranno sia Barillà che Kucka per squalifica, al loro posto ci saranno Scozzarella e Stulac insieme a Rigoni. Potrebbe essere la giornata buona per rivedere in panchina Roberto Inglese, fuori da più di un mese per una distorsione alla caviglia sinistra. I titolari restano comunque Gervinho e Ceravolo.Indisponibili: Inglese, Schiappacasse, Diakhate, Biabiany, Gagliolo, Grassi.Squalificati: Barillà, Kucka.Probabile formazione (5-3-2): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Dimarco; Rigoni, Scozzarella, Stulac; Gervinho, Ceravolo.ROMARanieri - a meno di clamorose sorprese – contro la Juventus ritroverà Daniele De Rossi in mezzo al campo dopo un mese d’assenza: il centrocampista ha ripreso ad allenarsi in gruppo e dovrebbe fare coppia con Cristante sulla linea mediana. Confermato l’attacco, in difesa l’unico dubbio è sulla fascia destra tra Karsdorp e Florenzi, sostituito contro il Genoa ma si tratta solo di un affaticamento alla coscia destra e il giocatore potrebbe recuperare già per domenicasera. Difficile il recupero di Perotti.Indisponibili: Florenzi, Perotti, Santon.Squalificati: -Probabile formazione (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Fazio, Manolas, Kolarov; De Rossi, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.SAMPDORIAGiampaolo col dubbio Andersen in difesa: il danese potrebbe saltare la terza gara di fila a causa di un fastidio muscolare alla coscia destra. Se non dovesse recuperare, con Colley squalificato, al centro giocheranno Alex Ferrari e Tonelli. A destra ballottaggio tra Sala e Bereszynski. In avanti Giampaolo potrebbe confermare il tridente Defrel, Gabbiadini, Quagliarella.Indisponibili: Andersen.Squalificati: Colley.Probabile formazione (4-3-1-2): Audero; Sala, Ferrari, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Defrel; Gabbiadini, Quagliarella.SASSUOLOTutti disponibili per De Zerbi ad eccezione di Magnani, che ha finito da tempo la stagione. L’allenatore potrà quindi schierare la formazione migliore per la trasferta contro il Toro, nella quale cambierà qualcosa rispetto alla gara col Frosinone: in difesa ci sarà Peluso al posto di Lemos, davanti Boga con il gol della settimana scorsa ha conquistato il posto da titolare vicino a Berardi; fuori Matri.Indisponibili: Magnani.Squalificati: -Probabile formazione (3-5-2): Consigli; Demiral, Ferrari, Peluso; Lirola, Sensi, Magnaelli, Bourabia, Rogerio; Boga, Berardi.SPALLa Spal ha festeggiato la salvezza grazie alla vittoria a Verona nella settimana scorsa e ora giocherà le ultime tre giornate senza più obiettivi. Semplici però non vuole disattenzioni ed è orientato a confermare la formazione che ha conquistato la permanenza in Serie A. Unico dubbio in avanti, dove Floccari e Antenucci si giocano il posto vicino a Petagna.Indisponibili: Dickmann.Squalificati: -Probabile formazione (3-5-2): Viviano; Cionek, Bonifazi, Felipe; Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic, Fares; Floccari, Petagna.TORINOIago Falque sta bene ed è tornato in gruppo dopo l’infortunio al ginocchio. Mazzarri sta pensando di schierarlo già domenica contro il Sassuolo, almeno per uno spezzone di partita. L’allenatore ritrova Moretti in difesa, a centrocampo ci sarà Lukic insieme a Meité al posto di Rincon squalificato. Baselli e Berenguer dovrebbero partire dall’inizio dietro Belotti con l’outsider Iago che insidia i due trequartisti.Indisponibili: Parigini, Djidji.Squalificati: Rincon.Probabile formazione (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Meité, Lukic, Ansaldi; Baselli, Berenguer; Belotti.UDINESEEkong e Opoku lavorano per recuperare in vista della sfida col Frosinone: il primo si sta riprendendo da un problema all’adduttore sinistro e il ghanese da un trauma contusivo al ginocchio destro. Se dovesse giocare almeno uno dei due, Larsen tornerebbe largo a destra e D’Alessandro in panchina. Pussetto-Lasagna verso la conferma, a centrocampo ballottaggio tra Sandro e Fofana, in dubbio per un problema al bicipite femorale destro.Indisponibili: Opoku, Ekong, Ingelsson, Behrami, Barak, Fofana.Squalificati: -Probabile formazione (3-5-2): Musso; Larsen, De Maio Nuytinck; D’Alessandro, Mandragora, Sandro, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna.