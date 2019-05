​​Fantacalcio 35ª giornata, i consigli: probabili formazioni e chi schierare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quart’ultima giornata, meno di un mese alla fine del campionato e dei vostri fantacampionati. In questo turno da cerchiare in rosso c’è sicuramente il derby di Torino che sarà l’anticipo di domani sera alle 20.30: occhio quindi alle formazioni ufficiali se avete qualche dubbio su chi schierare. Gattuso porta tutti in ritiro e nel posticipo di lunedì contro il Bologna proverà un Milan inedito col 4-2-3-1. Una botta alla caviglia per Dzeko ha preoccupato Ranieri ma il bosniaco vuole esserci contro il Genoa, soliti dubbi per Ancelotti, Montella prova ancora Chiesa seconda punta e nella Lazio rischia di stare fuori Correa.Ilicic torna in gruppo dopo l’esclusione contro l’Udinese: saranno decisivi i prossimi test per capire se lo sloveno potrà essere a disposizione di Gasperini per la gara con la Lazio. Se non dovesse farcela, è pronto Pasalic sulla trequarti col Papu Gomez che si sposterebbe più avanti vicino a Zapata. In difesa ballottaggio tra Masiello e Dijmsiti per chi affiancherà Palomino e Mancini. Per la fascia sinistra Castagne è in vantaggio su Gosens.Varnier, Toloi.Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata.Senza Soriano squalificato, Mihajlovic potrebbe passare al 4-3-3 rinunciando al trequartista per rinforzare il centrocampo, dove insieme a Pulgar e Dzemaili ci sarebbe Poli con il tridente Orsolini, Palacio, Sansone in attacco. L'alternativa è la conferma del 4-2-3-1 con l'esclusione di Poli dai titolari, El Trenza trequartista e davanti uno tra Destro e Santander. Confermata a prescindere la difesa a quattro, nella quale ci sarà Calabresi al posto dell'altro squalificato Mbaye.Mattiello.Mbaye, Soriano.Skorupski; Calabresi, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar, Dzemaili; Orsolini, Palacio, Sansone.In allenamento si sono fermati João Pedro (distorsione alla caviglia destra) e Faragò (trauma contusivo-distorsivo all’anca sinistra), i due sono in dubbio per la trasferta di Napoli. Quello più a rischio esclusione è il centrocampista: se dovesse dare forfait, ci sarà Barella in mezzo al campo insieme a Cigarini (smaltito il problema al collo) e Ionita, con ancora Birsa sulla trequarti. Dubbio in difesa tra Cacciatore e Srna.Klavan, Castro, Faragò.Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Barella, Cigarini, Ionita; Birsa; João Pedro, Pavoletti.Di Carlo, con la squadra ormai retrocessa matematicamente in B, continua a puntare sui giovani da mettere in vetrina: ancora fuori Sorrentino e Giaccherini, in porta ci sarà il classe '98 Semper e sulla trequarti il 2000 Vignato. Confermata la coppia d'attacco Meggiorini-Stepinski, l'unico dubbio è a centrocampo tra Dioussé e Kiyine. Jaroszynski sostituisce lo squalificato Barba.Sorrentino, Rossettini, Giaccherini, Djordjevic, Schelotto, Seculin.Leris, Barba.Semper; Depaoli, Bani, Cesar, Jaroszynski; Hetemaj, Dioussé, Rigoni; Vignato; Meggiorini, Stepinski.Andreazzoli spera di recuperare Dell'Orco per la sfida contro la Fiorentina, se non dovesse farcela è pronto Rasmussen insieme a Veseli e Nikolaou. Più basse le probabilità di un rientro di Silvestre. Recuperati Pajac e Farias: potrebbero partire entrambi titolari.Silvestre, Antonelli, Maietta, Polvani, Diks, La Gumina.Dragowski; Veseli, Rasmussen, Nikolaou; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic, Pajac; Farias, Caputo.Per la gara contro l'Empoli Montella va verso il 3-5-2: dovrebbe essere confermato Laurini, in vantaggio su Vitor Hugo per giocare vicino a Pezzella e Milenkovic. L'allenatore viola sta pensando di provare ancora Chiesa seconda punta insieme a Muriel, con Mirallas esterno di centrocampo. In questo caso l'escluso sarebbe nuovamente Simeone. Ballottaggio Dabo-Benassi.Terracciano, Pjaca,Lafont; Laurini, Pezzella, Milenkovic; Mirallas, Veretout, Edimilson, Dabo, Biraghi; Chiesa, Muriel.Baroni ritrova Ciano che ha scontato un turno di stop per squalifica, insieme a lui uno tra Pinamonti e Ciofani. In difesa, senza Salamon, Brighenti è leggermente in vantaggio su Capuano nel terzetto con Goldaniga e Ariaudo. Viviani ancora out, dovrebbe essere confermato il centrocampo che ha giocato col Napoli con Ghiglione e Beghetto sulle fasce e Maiello-Valzania al centro.Viviani, Salamon.Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Brighenti; Ghiglione, Gori, Maiello, Valzania, Beghetto; Ciano, Pinamonti.Prandelli sorride, Sanabria è tornato in gruppo ed è a disposizione per la gara con la Roma. Tre nomi per un posto: l'allenatore rossoblù deve scegliere la spalla di Kouamé tra il paraguaiano, Pandev e Lapadula (quotazioni in rialzo dopo il gol alla Spal). L'altro dubbio di Prandelli è tra Rolon e Bessa a centrocampo, dove mancherà Sturaro per una doppia distorsione al ginocchio e alla caviglia. L’ex giocatore della Juventus proverà il recupero per le ultime due/tre giornate.Favilli, Sturaro, Hiljemark.Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Lazovic, Lerager, Radovanovic, Rolon, Criscito; Kouamé, Pandev.Idee abbastanza chiare per Spalletti, che contro l'Udinese dovrebbe confermare per dieci/undicesimi la formazione che ha pareggiato contro la Juventus nell'ultimo turno: l'unico dubbio è il solito ballottaggio tutto argentino in attacco tra Icardi e Lautaro Martinez, dove - stavolta - quest'ultimo è in vantaggio su Maurito.Vrsaljko.Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro.Scelte quasi obbligate per Allegri in vista del derby contro il Torino. Sicuro del posto Spinazzola: da capire se giocherà a destra - con la difesa a quattro e l'inserimento di Rugani - oppure (più probabile) a sinistra nel 3-5-2 con Cancelo sulla fascia opposta. Emre Can verso la conferma da difensore, a centrocampo ci sarà Pjanic insieme a Matuidi e Cuadrado che verrà riprovato mezz'ala. Davanti potrebbe tornare titolare Kean, il classe 2000 si gioca con Bernardeschi il posto vicino a Ronaldo.Alex Sandro, Bentancur, Douglas Costa, Dybala, Mandzukic, Perin, Khedira.Szczesny; Can, Bonucci, Chiellini; Cancelo, Cuadrado, Pjanic, Matuidi, Spinazzola; Bernardeschi, Ronaldo.L'obiettivo di Milinkovic è quello di tornare per la finale di Coppa Italia il 15 maggio contro l'Atalanta. Difficile vederlo prima. Sicuramente non ci sarà per la gara di domenica, nella quale invece rientrerà Luis Alberto insieme a Leiva e Parolo. Senza Lulic squalificato, Romulo dovrebbe essere spostato a sinistra con Marusic dall'altra parte. Davanti c'è un'ipotesi di vedere insieme Immobile - al rientro - e Caicedo, che viene dalla doppietta con la Sampdoria. A rimanere fuori sarebbe Correa, ma per ora El Tucu è in vantaggio sull'ecuadoriano. In difesa il dubbio è tra Wallace e Luiz Felipe per affiancare Acerbi e Bastos.Radu, Milinkovic, Durmisi, Lukaku, Berisha.Lulic.Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Marusic, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Romulo; Correa, Immobile.Grande caos in casa Milan, dove Gattuso ha deciso per un ritiro punitivo dopo essere andato su tutte le furie a causa del ritardo di Bakayoko, che si è presentato all'allenamento di ieri oltre un’ora dopo l’orario stabilito. In campo è stato provato il 4-2-3-1 con Paquetà trequartista. A sinistra Çalhanoglu è sicuro del posto, a destra Suso in vantaggio su Borini. Bakayoko verso l'esclusione: al suo posto, insieme a Kessie, dovrebbe tornare titolare Biglia. Senza Romagnoli squalificato, Caldara insidia Zapata per affiancare Musacchio.Strinic, Conti, Bonaventura, Calabria.Romagnoli.G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Kessie, Biglia; Suso, Paquetà, Çalhanoglu; Piatek.Contro il Cagliari potrebbe tornare a disposizione Insigne che aveva saltato la trasferta di Frosinone: l'attaccante azzurro dovrebbe comunque iniziare fuori, anche se c'è qualche possibilità di vederlo titolare al posto di Milik. Meret e Ospina partono alla pari per chi deve giocare tra i pali, in leggero vantaggio Malcuit e Ghoulam rispettivamente su Hysaj e Mario Rui. Potrebbe rimanere ancora fuori Allan con Zielinski al centro e Younes confermato a sinistra.Maksimovic, Diawara, Chiriches.Meret; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Fabiàn, Zielinski, Younes; Mertens, Milik.Sepe e Gervinho hanno lavorato col gruppo e saranno titolari nella sfida contro la Sampdoria. Ancora fuori, invece, Inglese: si è allenato a parte per un problema alla caviglia che si porta avanti da più di un mese. Potrebbe recuperare Ceravolo, le sue condizioni verranno valutate in questi giorni. Insieme a Gervinho il favorito a partire titolare è comunque Siligardi. Bastoni in difesa, a metà campo Stulac è in ballottaggio con Scozzarella.Inglese, Biabiany, Ceravolo, Gagliolo, Grassi.Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni; Gazzola Kucka, Scozzarella, Barillà, Dimarco; Siligardi, Gervinho.Dzeko ha riportato una botta alla caviglia in allenamento e Ranieri ha deciso di farlo lavorare a parte per non correre rischi. Schick in preallarme, ma il bosniaco contro il Genoa vuole esserci a tutti i costi. Kluivert prova il recupero da una lesione all’adduttore destro ma dovrebbe partire fuori: nel 4-2-3-1 torna Cristante vicino a Nzonzi, Pellegrini sulla trequarti con Zaniolo ed El Shaarawy ai lati. L’altro escluso potrebbe essere Ünder.Karsdorp, Santon, De Rossi, Kluivert.Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.Scelte praticamente obbligate per Giampaolo, che dovrà fare a meno degli squalificati Sala, Tonelli e Ramirez. In dubbio anche Andersen per un fastidio muscolare alla coscia destra. In difesa, quindi, ci saranno Bereszynski a destra e la coppia Colley-Alex Ferrari al centro con Murru a sinistra; sulla trequarti Saponara dietro a Quagliarella e Defrel (in vantaggio su Gabbiadini).Andersen.Ramirez, Sala, Tonelli.Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara; Defrel, Quagliarella.Dopo le buone prestazioni nelle ultime partite De Zerbi sta pensando di confermare Sensi nel nuovo ruolo di mezz’ala offensiva. Senza Peluso squalificato, potrebbe rivedersi Lemos titolare insieme a Demiral e Gian Marco Ferrari. Avanti con l’attacco a due dove la novità può essere rappresentata dal rilancio di Djuricic al posto di Babacar vicino a Berardi. A centrocampo il ballottaggio è tra Locatelli e Duncan.Marlon, Magnani.Peluso.Consigli; Ferrari, Demiral, Lemos; Lirola, Locatelli, Magnanelli, Sensi, Rogerio; Djuricic, Berardi.Semplici non avrà a disposizione Vicari squalificato per la gara contro il Chievo: in difesa giocheranno Cionek, Felipe e Bonifazi. Per il resto si va verso la formazione che ha pareggiato contro il Genoa con l’unico dubbio in attacco su chi ci sarà insieme a Petagna: al momento Floccari è in vantaggio su Antenucci.Dickmann.Vicari.Viviano; Cionek, Felipe, Bonifazi; Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic, Fares; Floccari, Petagna.Senza Moretti squalificato e Djidji che ha finito la stagione per un problema al ginocchio destro, Mazzarri sta pensando di arretrare De Silvestri insieme a Nkoulou e Izzo. L’altra soluzione è l’inserimento di Bremer, più adatto nella difesa a tre ma meno esperto. Nel primo caso esterno a destra giocherebbe Aina, altrimenti De Silvestri nel suo ruolo nel centrocampo a cinque. Sulla trequarti torna Baselli dopo il turno di squalifica e farà coppia con Berenguer dietro a Belotti.Parigini, Djidji.Moretti.Sirigu; Izzo, Nkoulou, De Silvestri; Aina, Meité, Rincon, Ansaldi; Berenguer, Baselli; Belotti.Emergenza difesa per l’Udinese che affronterà l’Inter. Tudor dovrà fare a meno di De Maio, Opoku e Troost-Ekong: confermato il 3-5-2 con l’arretramento di Larsen e D’Alessandro al suo posto largo a destra (come contro l’Atalanta), insieme al danese ci saranno Nuytinck e Wilmot, alla quarta presenza in Serie A (la seconda da titolare). In attacco testa a testa tra Okaka e Lasagna per chi giocherà vicino a Pussetto.De Maio, Opoku, Fofana, Ekong, Behrami, Barak.Samir.Musso; Larsen, Nuytinck, Wilmot; D’Alessandro, Mandragora, Sandro, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna.