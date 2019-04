​Fantacalcio 31ª giornata, i consigli: probabili formazioni e chi schierare

La 31esima giornata può essere quella del 35° scudetto della Juventus: i bianconeri potrebbero diventare campioni d’Italia se dovessero vincere oggi nel big match di questo turno contro il Milan e il Napoli dovesse perdere domani contro il Genoa. Per quanto riguarda il resto della giornata si parte alle 15 con Parma-Torino, domani scontri diretti per la salvezza e l’Europa e lunedì il Monday Night Bologna-Chievo che chiude la giornata.

PARMA-TORINO (sabato ore 15)

Le ultime: emergenza per il Parma, che dovrà giocare ancora senza Gervinho , Inglese e Biabiany in attacco. Si va comunque verso il 4-3-3 con Siligardi, Sprocati e uno tra Ceravolo e Schiappacasse. In difesa, al posto di Bruno Alves, ci sarà uno tra Sierralta e Bastoni. L’unico dubbio di Mazzarri è in difesa tra Djidji e Moretti, per il resto idee abbastanza chiare con Zaza verso la panchina e la conferma della coppia d’attacco Berenguer-Belotti. Senza Lukic squalificato, a centrocampo ci sono Meité, Rincon e Baselli.

I consigli: senza l’attacco titolare c’è poco da pescare in casa Parma. Kucka lotta sempre fino alla fine, meglio di Barillà e Rigoni. occhio alla difesa che può tremare senza Bruno Alves. Nel Toro non si può lasciare fuori Belotti che sta vivendo un gran momento, Ansaldi sta bene ed è un’ottima scelta. Dietro sì a Nkoulou e Izzo, Baselli se cercate un jolly.

Probabili formazioni

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bastoni, Gagliolo, Dimarco; Barillà, Rigoni, Kucka; Siligardi, Ceravolo, Sprocati

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Meité, Baselli, Ansaldi; Berenguer, Belotti.

JUVENTUS-MILAN (sabato ore 18)

Le ultime: Allegri pensa al 3-4-1-2 con De Sciglio nella linea a tre insieme a Bonucci e Rugani (fuori Chiellini). A destra c’è Cancelo che torna titolare e all’occorrenza può abbassarsi creando un 4-4-2. Dubbio Bentancur-Matuidi al centro e Spinazzola-Alex Sandro sulla sinistra, con i primi favoriti. Davanti Bernardeschi ancora trequartista dietro a Dybala e Mandzukic, fuori Kean. Dopo l’esperimento del trequartista, il Milan dovrebbe tornare al 4-3-3 con Borini insieme a Piatek e Suso. Çalhanoglu arretrerebbe a centrocampo con Biglia e Kessie, recuperato. In porta Reina al posto dell’infortunato Donnarumma.

I consigli: occhio ai ballottaggi nella Juve. Ok Cancelo che dovrebbe partire titolare, mettete anche Bernardeschi versione trequartista. Sì a Dybala-Mandzukic ma anche Kean, coprendovi perché inizia dalla panchina. Piatek mettetelo anche allo Stadium, può colpire. Suso non sta vivendo un gran momento e rischia l’insufficienza. A centrocampo può salvarsi Bakayoko, in difesa Romagnoli solo se non avete alternative migliori.

Probabili formazioni

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani; Cancelo, Bentancur, Emre Can, Spinazzola; Bernardeschi; Dybala, Mandzukic.

Milan (4-3-3); Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Çalhanoglu; Suso, Piatek, Borini.

SAMPDORIA-ROMA (sabato ore 20.30)

Le ultime: Colley sta meglio dopo la gomitata rimediata contro il Torino e dovrebbe partire lui titolare con Tonelli in panchina. A destra Sala al posto dello squalificato Bereszynski, in mezzo al campo il dubbio è tra Vieira e Praet per chi farà il centrale nel 4-3-1-2: se dovesse essere scelto il belga, fuori Vieira e Jankto mezz’ala insieme a Linetty. Sulla trequarti ballottaggio tra Saponara e Ramirez, torna Defrel vicino a Quagliarella. Dzeko non è ancora al 100% e contro la Samp potrebbe giocare l’ex Schick nel 4-2-3-1 davanti a Zaniolo, Pellegrini e Kluivert. In mediana De Rossi-Cristante, a destra Karsdorp al posto di Santon infortunato e in porta confermato Mirante.

I consigli: Mettete Quagliarella nonostante non abbia segnato nell’ultimo turno, ok anche Defrel. A centrocampo Praet il migliore dei tre, in difesa un’idea può essere Andersen. No a Sala e Murru, Jankto a rischio insufficienza. Kluivert è stato uno dei migliori contro la Fiorentina e vorrà confermarsi, Zaniolo è da mettere sempre. Ok Schick ma non ad occhi chiusi, Dzeko dovrebbe partire fuori ma potete schierarlo – coprendovi – in mancanza di alternative migliori. Date fiducia a Pellegrini per il rientro da titolare, De Rossi più di Cristante.

Probabili formazioni

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Jankto, Praet, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella.

Roma (4-2-3-1): Roma (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Kluivert; Schick.

FIORENTINA-FROSINONE (domenica ore 12.30)

Le ultime: dovrebbe tornare titolare Chiesa che giocherà nel tridente con Muriel al centro e Gerson dall’altra parte, fuori Simeone. Se dovesse partire titolare il Cholito, Gerson scalerebbe a centrocampo e rimarrebbe in panchina Dabo. Dubbi di modulo per Baroni: 3-5-2 o 3-4-1-2, a seconda che giochi Sammarco (più indietro) o Ciofani, con Ciano trequartista e Pinamonti in attacco. Ballottaggio tra Paganini e Ghiglione a destra, Valzania confermato al centro.

I consigli: Chiesa torna titolare e va schierato così come Muriel. Gerson non convince, meglio Veretout e Benassi. Difesa ok. Pinamonti ha preso fiducia dopo il gol contro il Parma e si può schierare. Per il resto c’è poco da pescare nel Frosinone: Ciano se volete provare una scommessa, Paganini meglio di Beghetto, difesa da evitare in blocco.

Probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Dabo; Chiesa, Muriel, Gerson.

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Caputo; Paganini, Chibsah, Sammarco, Valzania, Beghetto; Ciano, Pinamonti.

CAGLIARI-SPAL (domenica ore 15)

Le ultime: Pellegrini favorito su Lykogiannis per la fascia sinistra, dall’altra parte Cacciatore al posto dello squalificato Srna. Dal centrocampo in su confermata la squadra che ha giocato contro la Juventus: Barella sulla trequarti con Birsa ancora fuori, davanti la coppia Joao Pedro-Pavoletti. Nella Spal solita sfida a tre tra Antenucci, Floccari e Paloschi per scegliere chi giocherà vicino a Petagna: è favorito il primo. Fuori Lazzari per squalifica, al suo posto Valoti è in vantaggio su Dickmann. Pronto Schiattarella se dovesse rimanere fuori uno tra Murgia, Kurtic e Missiroli.

I consigli: per la salvezza del Cagliari servono i gol di Pavoletti e Joao Pedro, schierateli tutti e due. Barella va messo, in difesa meglio Cacciatore e Pellegrini di Ceppitelli e Pisacane. Premiate Petagna dopo il rigore con la Lazio, Antenucci si può lasciare fuori perché non segna da un po’. Ok Kurtic. Fiducia ai due portieri perché vivono entrambi un gran momento: può essere la classica partita da buon voto con rischio malus.

Probabili formazioni

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti.

Spal (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Bonifazi; Valoti, Murgia, Kurtic, Missiroli, Fares; Antenucci, Petagna.

UDINESE-EMPOLI (domenica ore 15)

Le ultime: Tudor dovrebbe confermare il 3-5-2 visto a San Siro con De Paul e Fofana mezz’ali e uno tra Sandro e Mandragora in regia. In attacco testa a testa tra Lasagna e Okaka come spalla di Pussetto. In difesa dovrebbero partire titolari Opoku, Ekong e De Maio, con Samir in panchina. Nell’Empoli è ancora in dubbio il portiere Dragowski dopo un problema alla spalla che l’ha escluso dalla gara col Napoli. Da valutare le condizioni di Dell’Orco e Krunic: se non ce la fanno, pronti Veseli in difesa e Brighi in mezzo al campo.

I consigli: sì al blocco Udinese dopo il pareggio a San Siro contro il Milan. Ok Lasagna e Pussetto, De Paul in casa va messo. Fofana sta vivendo un gran momento, trovategli un posto nel vostro centrocampo. Meglio Larsen di Zeegelaar sulle fasce. Caputo si può schierare perché deve ritrovare il gol, Di Lorenzo è in forma super. In mezzo al campo fiducia a Traoré e Bennacer, in difesa Silvestre può lottare e strappare un buon voto.

Probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Musso; Opoku, Ekong, De Maio; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto.

Empoli (3-5-2): Provedel; Maietta, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic, Pajac; Farias, Caputo.

INTER-ATALANTA (domenica ore 18)

Le ultime: l’unico dubbio per Spalletti è chi schierare tra Gagliardini e Vecino vicino a Brozovic. Confermato in blocco l’attacco, con Politano, Nainggolan e Perisic dietro al ritrovato Icardi. L’Atalanta va a San Siro senza Zapata squalificato: Gasp sta pensando se sostituirlo con Barrow o inserire Pasalic trequartista con Ilicic e Gomez coppia inedita. A centrocampo il ballottaggio è a sinistra tra Castagne e Gosens. Toloi prova a recuperare ma dovrebbe partire fuori.

I consigli: in porta ottima scelta Handanovic. Mettete anche Icardi che sta ritrovando la fiducia, Politano è in forma e va schierato. Sì anche a Perisic e Nainggolan. In difesa, meglio Skriniar e Miranda dei due terzini. Senza Zapata l’Atalanta rischia di soffrire in zona gol, impossibile però lasciare fuori Ilicic in queste condizioni. Il Papu si può mettere, occhio ad Hateboer e Castagne (o Gosens) perché si ritroveranno davanti Perisic e Politano. Difesa da evitare, se possibile.

Probabili formazioni

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Pasalic; Ilicic, Gomez.

LAZIO-SASSUOLO (domenica ore 18)

Le ultime: nella Lazio potrebbe tornare Radu che è rientrato in gruppo e verrà valutato fino alla fine, se non dovesse farcela è pronto Luiz Felipe con Bastos e Acerbi. A centrocampo solito ballottaggio a destra tra Marusic e Romulo, al centro potrebbe esserci la sorpresa Badelj al posto di Leiva diffidato per evitare un giallo in vista della gara con il Milan. Davanti uno tra Correa e Caicedo insieme a Immobile. De Zerbi conferma Berardi e Boga sulle fasce con uno tra Babacar e Djuricic al centro dell’attacco. A centrocampo dovrebbero tornare Sensi e Duncan insieme a Locatelli. Confermato Demiral in difesa dopo la doppietta col Chievo.

I consigli: Immobile non sta attraversando un buon momento ma in casa col Sassuolo non si può lasciare fuori, ok anche Correa. Luis Alberto e Milinkovic a caccia di bonus, consigliati più loro di Badelj (o Leiva). L’ex Acerbi difficilmente tradisce. Boga e Berardi meglio di Babacar, fiducia a Locatelli e Sensi. Meglio Lirola di Rogerio. Demiral e Ferrari solo se non avete alternative migliori.

Probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Badelj, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Duncan, Sensi, Locatelli; Berardi, Babacar, Boga.

NAPOLI-GENOA (domenica ore 20.30)

Le ultime: Ancelotti potrebbe fare un po’ di turnover in vista della gara di Europa League con l’Arsenal. Possibile esclusione di Allan con Zielinski al centro e uno tra Ounas e Younes a sinistra; dall’altra parte, Verdi potrebbe far riposare Callejon. Torna titolare Mertens a fare coppia con Milik. In difesa ballottaggio tra Hysaj e Malcuit, Ghoulam torna in gruppo e dovrebbe partire dall’inizio. Occhio tra i pali, Karnezis in pole su Meret e Ospina. Prandelli deve rifare la difesa senza gli squalificati Romero e Zukanovic. Le soluzioni sono due: o Biraschi e Gunter al centro con Pereira e Criscito ai lati o con il capitano che scala centrale e l’inserimento di Pezzella a sinistra; in questo caso, Gunter rimarrebbe fuori. A centrocampo uno tra Sturaro e Lazovic, in attacco dovrebbe essere confermata la coppia Sanabria-Kouamé, favorito su Pandev.

I consigli: Milik al San Paolo è da mettere sempre e comunque, ok anche Mertens che torna titolare. Karnezis tra i pali può essere una buona idea. Verdi è una scommessa, soprattutto se parte fuori; Zielinski e Fabiàn più sicuri. Nessun dubbio su Koulibaly. Il Genoa non sta attraversando un buon momento: meglio evitare la difesa inedita, Rolon e Radovanovic a rischio giallo. Sanabria in calo, Kouamé l’unico che può accendersi.

Probabili formazioni

Napoli (4-4-2): Karnezis; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabiàn Ruiz, Zielinski; Mertens, Milik.

Genoa (4-4-2): Radu; Pereira, Biraschi, Gunter, Criscito; Lazovic, Radovanovic, Rolon, Lerager; Kouamé, Sanabria.

BOLOGNA-CHIEVO (lunedì ore 20.30)

Le ultime: mini rivoluzione di Mihajlovic dopo il ko con l’Atalanta. Tornano Mbaye, Danilo e Dijks in difesa, Dzemaili e Pulgar sono i favoriti a metà campo con Poli più indietro. Dietro a Palacio dovrebbe esserci Soriano con Sansone e Orsolini ai lati. Dopo aver scontato la squalifica tornano titolari Depaoli in difesa e Meggiorini in attacco insieme a uno tra Stepinski e Pellissier. Confermato Giaccherini sulla trequarti, in mezzo al campo Rigoni o Dioussé con Hetemaj e Leris.

I consigli: date fiducia a Orsolini che è in forma, Palacio può essere l’uomo in più. Ok Soriano e Pulgar che può trovare l’assist, occhio al cartellino con Dzemaili. Poco e nulla da pescare nel Chievo ultimo in classifica: si può sperare nella voglia di riscatto di Giaccherini dopo il rigore sbagliato, ma se avete alternative migliori potete lasciarlo fuori senza grandi rimpianti.

Probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Andreolli, Barba; Leris, Dioussé, Hetemaj; Giaccherini; Meggiorini, Stepinski.



