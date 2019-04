​Fantacalcio 30ª giornata, i consigli: chi schierare e chi evitare in formazione

Ultimo aggiornamento: 13:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel Fantacalcio la priorità nei turni infrasettimanali è quella di non rimanere in dieci, anche a costo di giocare con un centrocampista o un difensore in più e un attaccante in meno ma avendo la certezza di giocare in undici. La 30esima giornata parte oggicon Milan-Udinese alle 19 e si concluderà giovedì alle 21 con il posticipo tra Atalanta e Bologna. Occhio a squalificati, turnover e possibili sorprese.rivoluzione Milan: fuori Suso, c’è Cutrone. Gattuso sceglie un 4-3-1-2 con Paquetà trequartista dietro al classe ’98 e Piatek. Çalhanoglu a centrocampo, Kessie di nuovo titolare. Tudor cambia qualcosa: squalificati Larsen e Sandro, potrebbe riposare anche Mandragora. Si va verso una difesa a tre con il rientro di Samir. Ter Avest e Zeegelaar spostati sulla linea dei centrocampisti dove arretra anche De Paul. Davanti Lasagna favorito su Okaka.Piatek a San Siro può tornare a colpire, lasciate fuori Suso perché non dovrebbe giocare e non sta vivendo un gran momento. Cutrone: adesso o mai più. Ok Calabria in crescita. Nell’Udinese più Pussetto e De Paul di Lasagna, Fofana e Behrami rischiano di soffrire.Milan (4-3-1-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Çalhanoglu; Paquetà; Cutrone, Piatek.Udinese (3-5-2): Musso; Opoku, De Maio, Samir; ter Avest, Fofana, Behrami, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna.Maran ritrova Pavoletti dopo la squalifica, vicino a lui confermato Joao Pedro. In difesa Romagna potrebbe giocare al posto di uno tra Ceppitelli e Pisacane. Nella Juve ancora out CR7, così come Dybala e Mandzukic che ha la febbre. Allegri sceglie la difesa a tre e lancia Caceres. Fuori Cancelo, davanti Bernardeschi e Kean.si può puntare sulla voglia di far bene di Barella confermato da trequartista, stavolta è meglio non puntare su Cragno. Kean sarà titolare ed è impossibile non schierarlo. Senza Ronaldo, Pjanic avrà più possibilità di battere le punizioni e può pescare il jolly. Mettete Cancelo, anche se parte dalla panchina (ma copritevi). Non convince Caceres.Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti.Juventus (3-5-2): Szczesny; Caceres, Bonucci, Chiellini; De Sciglio, Emre Can, Pjanic, Matuidi, Alex Sandro; Kean, Bernardeschi.Andreazzoli verso il 3-5-2 con Pajac ancora preferito a Pasqual e la coppia Farias-Caputo in attacco. L’altra ipotesi è un 4-3-1-2 con Uçan a centrocampo, gli esterni che scalano dietro e Krunic trequartista. Resterebbe fuori Maietta. Ancelotti ritrova Zielinski che potrebbe giocare al centro con l’esclusione di Fabiàn Ruiz e Verdi sulla fascia. Mertens ha subìto un trauma contusivo alla tibia, insieme a Milik dovrebbe esserci Ounas. Malcuit torna titolare al posto di Hysaj. Ancora out Insigne.Krunic può essere un’idea perché può giocare anche più vicino alla porta, da evitare Dell’Orco che rischia di andare in tilt. Mettete Meret che vorrà riscattarsi dopo l’errore contro la Roma, sì anche a Malcuit e ai suoi affondi sulla fascia. Milik in forma super.Empoli (3-5-2): Dragowski; Maietta, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic, Pajac; Farias, Caputo.Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Verdi; Ounas, Milik.Iago Falque proverà il recupero in extremis, ma vicino a Belotti è favorito Zaza. Ballottaggio a centrocampo tra Meité e Lukic, in difesa torna Nkoulou insieme a Izzo e Moretti. Giampaolo con un paio di dubbi: sulla trequarti uno tra Ramirez e Saponara, con Quagliarella Defrel o Gabbiadini. Ancora fuori Ekdal, a destra dovrebbe essere confermato Sala dopo la buona prestazione contro il Milan.ok Ansaldi e l’ex De Silvestri sulle fasce del Toro, nella Samp Linetty può essere una buona scelta e l’ha già dimostrato contro il Milan. Zaza e Gabbiadini (che potrebbe partire fuori) sono più scommesse che certezze.Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Zaza, Belotti.Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Colley, Andersen, Murru; Praet, Vieira, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella.Semplici orientato a confermare quasi in blocco gli undici che hanno vinto a Frosinone. In difesa Felipe dovrebbe essere preferito a Cionek, Floccari e Antenucci si giocano il posto vicino a Petagna. Nella Lazio confermato Luiz Felipe, Correa sarà sostituito da Caicedo. Luis Alberto è in vantaggio su Parolo a centrocampo, a destra uno tra Romulo e Marusic.Antenucci non sta vivendo un gran momento ed è anche in dubbio, si può lasciare fuori. Lazzari è consigliato, vorrà mettersi in mostra contro la squadra che si è interessata a lui. Sì a Milinkovic e Luis Alberto in cerca di altri bonus. Caicedo ha dimostrato di essere sempre pronto quando viene chiamato in causa. Bastos può soffrire il fisico di Petagna.Spal (3-5-2): Viviano, Bonifazi, Vicari, Felipe; Lazzari,Murgia, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna.Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi; Bastos; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.il Frosinone ritrova Goldaniga in difesa dopo la squalifica. Paganini in vantaggio su Zampano e Ghiglione a destra, dall’altra parte Molinaro è favorito su Beghetto. In attacco Pinamonti si gioca una maglia da titolare con Ciofani. Emergenza attacco in casa Parma: ancora out Inglese, si è fermato anche Gervinho. Davanti insieme a Siligardi e Ceravolo Schiappacasse è favorito su Sprocati. Da valutare Bruno Alves che proverà a stringere i denti.Pinamonti può essere un’idea come terzo attaccante se non avete alternative migliori, Goldaniga a rischio insufficienza. Sì a Sepe che affronta il peggior attacco del campionato insieme al Chievo, i muscoli di Kucka se si cerca un buon voto. La sorpresa? Noi consigliamo Dimarco.Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Paganini, Chibsah, Maiello, Valzania, Molinaro; Ciano, Pinamonti.Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco; Barillà, Scozzarella, Kucka; Siligardi, Ceravolo, Schiappacasse.Prandelli pensa a un ritorno di Biraschi a destra (più indietro Pereira), sulla fascia opposta c’è Pezzella al posto dello squalificato Criscito. Davanti dovrebbe tornare Sanabria dopo l’esperimento Sturaro. Nell’Inter c'è il ritorno più atteso: Spalletti ha convocato Icardi dopo quasi due mesi e ha annunciato che partirà titolare. Insieme a lui Politano, Nainggolan (o Joao Mario) e Perisic. In difesa Dalbert potrebbe prendere il posto di Asamoah, ancora out de Vrij. Gagliardini favorito su Vecino.Icardi sì, Icardi no. I fantallenatori sfogliano la margherita. Cosa fare? Noi ci sentiamo di consigliarlo. Perché ok il momento difficile e i problemi dell'argentino, ma un bomber come lui non può essere lasciato fuori. Sì a Perisic e Politano contro un Genoa che può soffrire sulle fasce, Gagliardini e Brozovic rischiano il giallo e si possono anche risparmiare. Zukanovic viene da giornate movimentate dopo la discussione con Pereira e Veloso, fatelo riposare. Lazovic sulla fascia può creare qualche problema a Dalbert.Genoa (4-4-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Pezzella; Lazovic, Radovanovic, Rolon, Lerager; Kouamé, Sanabria.Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Dalbert; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.Roma senza Manolas squalificato, al centro ci saranno Fazio e Marcano. Mirante insidia Olsen tra i pali. Ancora out Florenzi, Santon si gioca il posto con Karsdorp. Zaniolo ha superato il virus intestinale e dovrebbe tornare titolare, Ranieri pensa alla novità Ünder al posto di Schick. Nella Fiorentina rientra Pezzella e Milenkovic si rimette a destra, fuori Laurini. Dabo nei tre di centrocampo e Gerson nel tridente con Muriel e Simeone.occhio a pescare bene in una Roma sempre più in crisi. Fazio rischia di soffrire contro l’attacco viola, puntate su altri difensori. La grinta di De Rossi può essere premiata, evitate Olsen che sta pagando il momento negativo della squadra ed è in ballottaggio con Mirante. Muriel e Simeone da mettere contro una Roma che subisce sempre tanto, l’ex Gerson vorrà strafare ma rischia di perdersi.Roma (4-3-1-2): Olsen; Santon, Fazio, Marcano, Kolarov; Zaniolo, De Rossi, Cristante, Perotti; Schick, Dzeko.Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Dabo; Gerson, Simeone, Muriel.nel Sassuolo dovrebbe tornare titolare Lirola con Demiral al centro insieme a Ferrari, fuori Peluso. Davanti il tridente Berardi-Babacar-Boga, con Djuricic e Di Francesco che potrebbero insidiare questi ultimi due. Di Carlo senza Depaoli e Meggiorini squalificati: a destra dovrebbe esserci spazio per Rossettini, in avanti insieme a Stepinski c’è l’eterno Pellissier.ok Sensi se cercate un centrocampista di fiducia, Berardi non vive un gran momento e se avete alternative migliori potete lasciarlo fuori. Meglio Boga: 2 gol nelle ultime due partite. In un Chievo che scende sempre più giù, può salvarsi Giaccherini.Sassuolo (4-3-3): Consigli, Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Duncan, Sensi, Locatelli; Berardi, Babacar, Boga.Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Rossettini, Bani, Barba, Jaroszynski; Leris, Dioussé, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Pellissier.Ancora fuori Toloi, nella difesa dell’Atalanta Palomino e Dijmsiti si giocano il posto vicino a Mancini e Masiello. Gasp pensa a Pasalic titolare dopo il gol col Parma, ma i favoriti vicino a Zapata sono comunque Gomez e Ilicic. Destro si è fatto male proprio mentre esultava per il gol contro il Sassuolo: lesione parziale minore del semitendinoso della coscia destra. Almeno 15 giorni di stop. Pulgar con Dzemaili, torna Lyanco al posto di Helander. Palacio verso la panchina, al suo posto rientra Santander.Zapata in casa può portare bonus, mettete anche il Papu perché il gol è nell’aria. Nel Bologna c’è Orsolini particolarmente ispirato. Contro una squadra che ha fatto 9 gol nelle ultime 4 partite, Skorupski si può lasciare fuori.Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata.Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Santander.