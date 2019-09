Fantacalcio, i consigli per la sesta giornata - Chi schierare e chi evitare: torna Ronaldo nella Juve, poca fiducia in questo Milan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Neanche il tempo per vedere cos’è successo nel turno infrasettimanale che siamo di nuovo a lavoro per studiare la strategia giusta in vista della sesta giornata che partirà domani alle 15.Cristiano Ronaldo ha recuperato e questa è una notizia importante per chi ha puntato su di lui. Sarri sta pensando a lui e Dybala col Pipita che partirà dalla panchina. Ramsey trequartista è da mettere, si può dare fiducia a Rabiot. Cuadrado terzino e Buffon in porta. Gara difficile per i giocatori di Semplici, potete lasciarli fuori senza tanti rimpianti.Quagliarella vuole sbloccarsi, Depaoli è in un buon momento. Murru rischia di soffrire Candreva e anche i centrali sono sconsigliati. Nell’Inter potrebbero giocare Sanchez e Lautaro con Lukaku in panchina: voi schierate chi avete dei tre con un titolari in panchina per coprirvi. Sensi più di Barella e Vecino, difesa bunker da schierare in blocco, anche con D’Ambrosio al posto di Godin.La squadra di De Zerbi non sta vivendo un buon momento, evitate i difensori e cercate qualche certezza. Sì a Ciccio Caputo e Berardi, meno a Defrel. Traoré possibile sorpresa (dovrebbe partire titolare). L’Atalanta vuole dare continuità alla vittoria di Roma, e così si possono schierare i giocatori chiave di Gasp: da Toloi ad Hateboer e Gosens. Convincono meno Kjaer e de Roon. Duvan Zapata è un grande sì.Occhio alla sorpresa Luperto, è lui il favorito per affiancare Manolas. Callejon più di Elmas, Fabiàn Ruiz per il jolly. Davanti Mertens-Milik. Nel Brescia pescate con cautela: Tonali ha un senso perché può esaltarsi, Donnarumma ci sa fare anche con le grandi. Balotelli è un azzardo: può segnare o prendere insufficienza con cartellino.Acerbi è una sicurezza lì dietro, occhio a Lazzari perché potrebbe non giocare (favorito Marusic). Luis Alberto più di Milinkovic, Leiva poco da bonus. Ok Immobile che cerca il gol dell’ex. Nel Genoa si può prendere Criscito che è anche rigorista, Romero e Zapata rischiano di soffrire. Ghiglione e Barreca due frecce sulle fasce, meglio loro dei centrali di centrocampo. Davanti Kouame più di Pinamonti.Potete pensare a Mancosu se non avete alternative migliori, Babacar cerca il primo gol con la nuova maglia. Pau Lopez si può schierare, Kolarov è pericoloso quanto un attaccante. Veretout e Cristante si possono lasciare fuori. Dietro a Dzeko dovrebbero giocare Kluivert, Zaniolo e Mkhitaryan.Sfruttate l’ottimo momento di Musso, Larsen cercherà i cross decisivi e Fofana può provare qualche inserimento. Jajalo e Mandragora sono a rischio cartellino, si può provare la carta Okaka. Tra i rossoblù rientra Danilo ma bisogna capire come sta, fiducia, invece a Tomiyasu. Medel-Poli da evitare, Palacio fa meglio in trasferta che in casa: meglio lui di Orsolini e Sansone.Olsen ha ottenuto il clean sheet a Napoli, impossibile non metterlo col Verona. Ok Pellegrini e Ceppitelli, Nandez è il guerriero del centrocampo. Simeone a caccia di bonus, preferiamo lui a Joao Pedro. Nel Verona peschiamo la freschezza di Kumbulla (classe 2000) e le pennellate di Veloso. Stepinski non ha ancora ingranato.Momento no per i rossoneri, pescate con cautela dalla squadra di Giampaolo. Va bene Piatek, Leao se volete provare una scommessa. No a Kessie e Bennacer, in difesa fiducia solo a Romagnoli. Nella Fiorentina c’è un “ragazzino” di 36 anni che sembra rinato, Ribery è quasi un top. Ok anche Chiesa, Castrovilli stupisce sempre di più. Più rischiosi Dalbert e Pulgar. In difesa si possono mettere Pezzella e Milenkovic, sempre pericolosi in area avversaria.Tre Sepe e Sirigu prendiamo il secondo, nel Parma più Darmian di Bruno Alves che dovrà vedersela con Belotti. Kulisevski è il gioiello che intriga sempre i fantallenatori, Gervinho vuole i bonus dopo i due gol annullati nell’ultimo turno. Izzo è diventata una certezza, De Silvestri meglio di Aina e Berenguer può essere un’idea. In attacco impossibile lasciare fuori il Gallo Belotti in forma super.